損失約3.7億台幣也在所不惜 LUSH宣布退出FB、IG、TikTok

對社群軟體做出實際抗爭！英國天然保養品牌Lush 在11月 宣布公司旗下的Facebook、Instagram、Snapchat及TikTok的社交媒體的官方帳號將會關閉一年，而且不只是英國總部這樣做，而是「全球跟進」。Lush抗議社交媒體平台有損人們的精神心裡健康，希望藉由這次的撤出行動，讓全世界一同關注此議題。

Lush：重視天然減塑的素食保養品牌！

你一定也用過Lush的泡澡球、洗髮餅！以此明星商品聞名的Lush誕生於1995年英國，品牌精神從創立來堅持新鮮、天然、手工，堅決反對動物測試，並開創獨步全球的裸包裝支持減塑。而Lush因意識到社群媒體逐步損害人們的心理健康，宣布公司旗下包含facebook、Instagram、Snapchat及TikTok的社交媒體的官方帳號將會關閉持續至少一年，並會在全球 48 個Lush有開分店的國家實行，以抗議社交媒體平台未有保護用戶的精神健康！不過Lush也補充，為了能與全球消費者建管道，目前仍會保留在Twitter與YouTube的帳號運作。

呼籲離開社群軟體！

為什麼Lush要這樣做？點入Lush的官方帳號，僅看到九宮格影片拼湊出：「Be Somewhere Else」，Lush只想說，離開社群軟體吧，去過點真正的生活。Lush的CEO及聯合創辦人Mark Constantine表示：「我一直避免在我的產品中添加有害成分。現在有充分的證據表示我們使用社交媒體時正處於危險之中。 我不願意讓我的顧客遭受這種傷害，所以現在是時候將這些平台在我們的業務中摒除了。」

品牌厭倦演算法

而這不是Lush首次從社群中退出，2019年3月Lush宣布關閉在英國的社群媒體，表示「厭倦與演算法不斷進行抗爭」，直到疫情後才重啟。而除了Lush之外，2021 1 月義大利時尚品牌 BOTTEGA VENETA 也無預警刪除 Instagram、Twitter 官方帳號、並清空全數在 Facebook 官方粉專的貼文後，和逾 300 萬粉絲說掰掰。執掌 BOTTEGA VENETA 的創意總監丹尼爾‧李（Daniel Lee）曾表示，社群媒體上充斥著遊戲場霸凌的氛圍，他不太喜歡那種負面環境。

Lush估計損失3.7億元

而Lush這樣突然「下線」登出，會對營收帶來什麼損害？Lush光是在北美的官方Instagram帳號有400萬個粉絲、英國官方帳號也有65.9萬個粉絲，在Facebook亦有120萬粉絲，公司估計停用相關社交媒體帳號或會使公司損失1,000萬英鎊（約3.7億台幣）。

作者／Ollie lin

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