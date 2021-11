什麼活動一晚摘下10顆米其林星星？11道隱藏「神級菜單」只在第二屆OFF MENU

2021年第二屆「Off Menu」美食嘉年華活動即將開跑!最隱藏級的菜單、最黃金的星級主廚陣容,「Off Menu」讓你一晚上享用完11道菜,就可以秒摘10顆星星!現場還能與主廚零距離接觸,享用到他們精心設計的獨特菜單。而今年的「Off Menu」主廚陣容有哪些?活動到底怎麼玩?Taiwan Tatler編輯一次解答!看完就想手刀搶票!

什麼是「Off Menu」?

「Off Menu」的精神宗旨就是,餐廳菜單上絕對找不到,只有資深饕客才能夠享用到的獨家料理!希望能帶給每位來到現場的饕客一次「One of a Kind Dining Experience」。每位主廚將為「Off Menu」活動設計獨特、別出心裁的期間超限定料理,而不到活動當日也不會提前公布菜色,讓當天現場參加者有超級意想不到的驚喜。2021年「Off Menu」準備了11道從未曝光的隱藏神級菜單,若你錯過這3天活動,可能這輩子都吃不到啊,趕緊去買票!

Off Menu。圖/Off Menu

和主廚零距離互動

「Off Menu」絕對打破你傳統對米其林料理的想像!嘿,我們可沒有要你乖乖坐在位置上,在「Off Menu」活動你可以自由走動、自己決定想要享受料理的順序,也可以親至攤位,和現場的每位主廚零距離聊天、互動、甚至發想你對食物的想法,絕對是以往你在餐廳未曾體驗到的感受!3天活動也將由知名DJ於現場放歌,宛如嘉年華會般的餐食盛宴即將顛覆你以往對五星級餐點的想像!

去年Off Menu菜色。圖/Off Menu 去年Off Menu菜色。圖/Off Menu

2021 Off Menu主廚陣容

本屆以「The Future of Food」為主題,邀請了7位米其林星級主廚、1位新銳潛力主廚、2家私廚甜點和1位冠軍調酒師,陣容包含臺北臺中米其林二星 logy ⽥原諒悟(Ryogo Tahara)主廚、二星 JL Studio 林恬耀(Jimmy Lim)主廚、二星 Taïrroir 態芮何順凱(Kai Ho)主廚、一星 A Cut 牛排館凌維廉(William Ling)主廚 、一星 Impromptu by Paul Lee 李皞(Paul Lee)主廚、一星 T+T 古俊基(Kei Koo)主廚、一星富錦樹台菜香檳黃旅毅主廚;新銳潛力高雄承 Sho 餐廳藤本詳一(Shoichi Fujimoto)主廚;私廚甜點 HUGH Dessert Dining 鄭為修(Victor Cheng)主廚;私廚甜點 TwoMONTHSperYEAR 吳亞林主廚及創意調酒 [tei] by O’BOND 主理人劉明杰。

活動資訊

Off Menu。圖/Off Menu

而本屆「Off Menu」將於12月10日至12月12日於台北晶華酒店栢麗廳與大家相見。活動詳情可連結 Off Menu Taiwan 2021「The Future of Food」活動官網了解。

活動日期:2021年12月10日至12日

活動時間:18:00-21:30(取餐/酒到21:00)

活動場地:台北晶華酒店栢麗廳

售票資訊:一般票 NT$ 4,800(限量/額滿即停售)

購票請點:Fun Now 售票網頁

2021 Off Menu Taiwan sponsored by HSBC Global Private Banking.

Taiwan Tatler 提醒您:未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量,有害健康。

(註:本篇食物圖片僅為示意,非當天現場菜色照片)

