什麼活動一晚摘下10顆米其林星星？11道隱藏「神級菜單」只在第二屆OFF MENU

11道隱藏「神級菜單」只在第二屆OFF MENU，JL Studio 、 A Cut主廚都在名單內。圖／OFF MENU
11道隱藏「神級菜單」只在第二屆OFF MENU，JL Studio 、 A Cut主廚都在名單內。圖／OFF MENU

2021年第二屆「Off Menu」美食嘉年華活動即將開跑！最隱藏級的菜單、最黃金的星級主廚陣容，「Off Menu」讓你一晚上享用完11道菜，就可以秒摘10顆星星！現場還能與主廚零距離接觸，享用到他們精心設計的獨特菜單。而今年的「Off Menu」主廚陣容有哪些？活動到底怎麼玩？Taiwan Tatler編輯一次解答！看完就想手刀搶票！

什麼是「Off Menu」？

「Off Menu」的精神宗旨就是，餐廳菜單上絕對找不到，只有資深饕客才能夠享用到的獨家料理！希望能帶給每位來到現場的饕客一次「One of a Kind Dining Experience」。每位主廚將為「Off Menu」活動設計獨特、別出心裁的期間超限定料理，而不到活動當日也不會提前公布菜色，讓當天現場參加者有超級意想不到的驚喜。2021年「Off Menu」準備了11道從未曝光的隱藏神級菜單，若你錯過這3天活動，可能這輩子都吃不到啊，趕緊去買票

Off Menu。圖／Off Menu
Off Menu。圖／Off Menu

和主廚零距離互動

「Off Menu」絕對打破你傳統對米其林料理的想像！嘿，我們可沒有要你乖乖坐在位置上，在「Off Menu」活動你可以自由走動、自己決定想要享受料理的順序，也可以親至攤位，和現場的每位主廚零距離聊天、互動、甚至發想你對食物的想法，絕對是以往你在餐廳未曾體驗到的感受！3天活動也將由知名DJ於現場放歌，宛如嘉年華會般的餐食盛宴即將顛覆你以往對五星級餐點的想像！

去年Off Menu菜色。圖／Off Menu
去年Off Menu菜色。圖／Off Menu
去年Off Menu菜色。圖／Off Menu
去年Off Menu菜色。圖／Off Menu
去年Off Menu菜色。圖／Off Menu
去年Off Menu菜色。圖／Off Menu

2021 Off Menu主廚陣容

本屆以「The Future of Food」為主題，邀請了7位米其林星級主廚、1位新銳潛力主廚、2家私廚甜點和1位冠軍調酒師，陣容包含臺北臺中米其林二星 logy ⽥原諒悟（Ryogo Tahara）主廚、二星 JL Studio 林恬耀（Jimmy Lim）主廚、二星 Taïrroir 態芮何順凱（Kai Ho）主廚、一星 A Cut 牛排館凌維廉（William Ling）主廚 、一星 Impromptu by Paul Lee 李皞（Paul Lee）主廚、一星 T+T 古俊基（Kei Koo）主廚、一星富錦樹台菜香檳黃旅毅主廚；新銳潛力高雄承 Sho 餐廳藤本詳一（Shoichi Fujimoto）主廚；私廚甜點 HUGH Dessert Dining 鄭為修（Victor Cheng）主廚；私廚甜點 TwoMONTHSperYEAR 吳亞林主廚及創意調酒 [tei] by O’BOND 主理人劉明杰。

活動資訊

Off Menu。圖／Off Menu
Off Menu。圖／Off Menu

而本屆「Off Menu」將於12月10日至12月12日於台北晶華酒店栢麗廳與大家相見。活動詳情可連結 Off Menu Taiwan 2021「The Future of Food」活動官網了解。

活動日期：2021年12月10日至12日
活動時間：18:00－21:30（取餐／酒到21:00）
活動場地：台北晶華酒店栢麗廳
售票資訊：一般票 NT$ 4,800（限量／額滿即停售）
購票請點：Fun Now 售票網頁

2021 Off Menu Taiwan sponsored by HSBC Global Private Banking.
Taiwan Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量，有害健康。
（註：本篇食物圖片僅為示意，非當天現場菜色照片）

作者／Ollie lin
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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