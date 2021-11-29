未來城市是什麼樣子？2020杜拜世界博覽會搶看136個國家的想像

這次杜拜世博會展場分為三大主題區，並分別設立了主題館：流動館的「Alif」、永續館「Terra」及機遇館的「Mission Possible可能的任務」，其他各個參展的國家則依照不同主題分別規畫各自的展區。

「主題展區」是2020世博會最大的建築區，是由堪稱「英國高技派四巨頭」的霍普金斯建築事務所（Hopckins Architects）所設計，其中容納了超過87座新建的永續建築，以及來自136個國家的作品。

2020杜拜世界博覽會。圖／https://new.siemens.com/

霍普金斯在規劃「主題展區」設計時相當專注於文化與氣候，希望創造出「從場地裡生長來而非強加於場地上」的建築。由三個花瓣狀建築組成的展區，象徵著流動性、永續性與機遇性，位於世博會總體規劃的核心位置，並與中央的AI Wasl廣場相連。每個區內都包含一個主題館，以及由國際建築與設計公司設計的國家展覽館。這三個展區分別運用不同的幾何、色彩和景觀，賦予展區獨特的特色。

2020杜拜世界博覽會。圖／https://new.siemens.com/

一條中央大道貫穿每個展區，與主廣場相連，水景、活動舞台、活動區和休惬場所，都聚集於優雅的漏斗形遮陽結構下。這些樹狀的遮蔽結構是世博會園區內最引人注目的元素之一，其設計靈感來自當地棗椰樹的形狀，由52個輕質金屬結構組成，從纖細的底座向上延伸至16公尺高，並向外伸展，如同一個個相互連接的樹冠。其遮蔽結構上獨立的金屬面板，則具有每個展區象徵的色彩及圖騰，以直覺的設計為人們指引導覽的方向，透過金屬面板，可遮蔽杜拜的烈日高溫，於人行道上投射下斑駁的光影，不僅提供了舒適的遊客體驗，其涼蔭也保護了種植於人行道旁香氣繚繞的特色植物。

2020杜拜世界博覽會。圖／https://new.siemens.com/

霍普金斯透過「主題展區」的設計，重新將傳統阿拉伯城市以現代摩登感詮釋出獨特的新面貌。一系列人性化且綠樹成蔭的街道，有效地將人們引導至重要的活動區和展覽館，同時創造了一個可以漫步閒逛及探索的景觀空間。沿著街道佈置著的景觀庭院，讓人們可以置身於此時，喚起老杜拜過往的自然風景，享受鳥語與流水聲的悠閒情境之中。

2020杜拜世界博覽會。圖／https://new.siemens.com/

作者／Nicole Chung

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