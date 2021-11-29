2021 Godiva「單一產區」熱巧克力小七這天開賣

冬天超商7-11的GODIVA熱巧克力總是讓粉絲們引頸期盼，今年是GODIVA連續第五年和7-ELEVEN攜手推出熱巧克力，GODIVA巧克力大師Chef Sebastien Bauer 為台灣消費者量身研製，精選馬達加斯加單一產區、擁有獨特香草氣息並帶有馥郁奶香香氣的香草莢，賦予經典熱巧克力更加迷人細膩、豐富層次的口感。入口不僅能嚐到GODIVA最著名、濃郁醇厚的頂級可可香氣，口感中帶有豐沛奶香的香草氣息更是讓人愛不釋手。

GODIVA熱巧克力。圖／GODIVA

2021版本GODIVA熱巧克力，大地色為主軸的全新杯身設計，集溫暖、圓融、質感於一體，除此之外，2021年GODIVA限量造型杯塞超吸睛值得收藏！GODIVA 首次以品牌精神象徵Lady Godiva製成的小巧杯塞，環保可重複使用，不僅完美封存熱巧克力的馥郁香氣，讓每次啜飲都能嚐到最初的濃郁香醇，更是值得收藏的療癒小物，而且只要買就送GODIVA客製造型杯塞，數量有限，喜歡的粉絲們還是得加快腳步到門市購買啦。另外，自12月1日至2022年3月31日止，憑小七購買的GODIVA杯套折價券至全台GODIVA門市，還可以享有滿300元折抵50元的優惠。

Mister Donut與GODIVA合作聯名的巧克力甜甜圈。圖／FB@Mister Donut

另外，先前傳出Mister Donut與GODIVA合作聯名的巧克力甜甜圈，先前因物料短缺而一度停售，讓不少人扼腕還沒吃到就停售！現在消費者敲碗之下，Mister Donut也在日前宣告回歸！想吃Mister Donut與GODIVA聯名甜甜圈的話，快趁現在去買吧。

作者／Nicole Hsieh

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