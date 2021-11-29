金秀賢、車勝元主演韓劇《某一天》5大看點

改編英劇《司法正義（Criminal Justice）》

韓劇《某一天》宣傳照。圖／Coupang Play

懸疑韓劇《某一天》翻拍自英國BBC在2008年播出的《司法正義（Criminal Justice）》。劇情講述一個平凡、文靜、誠實的大學生金賢秀（金秀賢飾演）某一個夜晚開著爸爸的車外出，並和一位年輕漂亮的女人發生一夜情，但醒來後，這個女人竟然死了？！金賢秀將面臨被起訴的命運，此時遇上了專挑雜犯的三流律師申忠漢（車勝元飾演）同時也是唯一向金賢秀伸出援手的律師，2人將以國民的角度與民情，揭露司法與刑事制度的矛盾。

只有8集劇情超緊湊

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

《某一天》總共只有8集，每集約莫60分鐘。而在已播出的1、2集中可說是毫無冷場，包含金賢秀遇上洪菊花的經過，以及遇上的司法不公和矛盾，全都濃縮在2集內交代完畢，雖然緊湊但劇情流暢也描述的毫不含糊，超快的劇集步調讓人看得相當過癮。

金秀賢史上最委屈的劇

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

平凡的大學生卻意外被冠上殺人罪名，並且各種證據都指向他，即使和許多人拼命辯解了自己的清白卻始終無人相信！這樣無助的角色設定也讓主演金秀賢在日前訪問中就大嘆「從來沒有這麼委屈過。」此外，金秀賢在《某一天》的尺度超大！「全裸」、「露臀」都毫不避諱，精壯的臂肌和腹肌讓粉絲看得相當滿足，甚至劇中還有長達半分鐘的激情床戲，成為一大看點。

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

兩大男神互飆演技

金秀賢從一開始眼神清澈、單純的大學生，到被捕後的無奈、掙扎、憤怒…等多重心理上細微的變化，都拿捏的恰到好處，以及他的律師申忠漢也教導他「不要對外人訴說有關於案件的任何細節。」所以金秀賢有更多的感受皆是由「眼神」展現，讓粉絲看到金秀賢巔峰的演技。此外，在上映前訪問金秀賢就有說到和車勝元兩個人一開始就超有默契，他表示「原本很擔心前輩會很可怕或者默契不好，但第一次在念劇本現場見到面時，光是初次眼神交換，我就覺得『感覺很好』。」也讓兩人在劇裡超有火花。

19禁題材

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

韓劇《某一天》劇照。圖／Coupang Play

《某一天》僅8集的劇情中，目前過審就有1-6集全都是19禁！畫面與議題都是限制級，同時每一集的19禁的設定還都不一樣，包含殺人、誨淫、藥物、暴力、性行為、模仿危險、台詞等。

不過究竟《某一天》真正的殺人兇手是誰？金秀賢在劇裡還會遇到什麼困難的挑戰，有興趣的台灣讀者11月27日起即可以透過friDay影音獨家收看，可千萬不要錯過此部精彩好劇。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。