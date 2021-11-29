文／李智凱

朝聖之路，一條人們在宗教或性靈生活中尋覓意義過程的路徑，它既是概念又可成具體，既是神聖又與世俗緊緊相繫。傳統上，朝聖之路通常是指前往一處聖地，或者是對某人信仰有重要意義的路徑，如基督徒到耶路撒冷、伊斯蘭教徒前往麥加、印度教徒浸浴恆河、佛教徒匯聚菩提迦耶等，又或如唐朝時玄奘幾經顛沛流離、到天竺取經的路徑。不過，現今所謂「朝聖」的概念本身，已經有所淡化、轉化並重新定義。

美國社會學家托斯丹‧范伯倫（Dean MacCannell）在他的著作《有閒階級論》（The Theory of the LeisureClass） 中指出：「 旅遊是一種現代朝聖，因為旅遊就像是在進行一種儀式，在這種儀式中人們從日常生活中擺脫出來，到一個與平時生活不一樣的地方去經歷某種變化，以便回來後能更好的工作。」特納V和特納E（Turner,V. and Turner,E）在針對朝聖者研究後也提出：「一名旅遊者，有一半是朝聖者，或者說一名朝聖者有一半是旅遊者。」在當代，旅遊與朝聖已成一家，兩者界線已然模糊。有鑑於此，不論是去探訪小說場景、電影拍攝地甚至是名人的故居，只要該行程成為特定的一條路徑、並為世人公認，都能被稱作廣義的「朝聖之路」。

天地人之薈萃

天、地、人在中國傳統文化裡，一直被敬之為「三才」。早在千年以前，先賢聖哲就將人的精神與天地並立、與天地齊名，這種天人相應的觀念，成為激勵後世人們的永恆動力。而「朝聖」不就是人類提升精神層次，並與自然萬物合而為一的一種方式嗎？

正因為如此，在本期的《旅讀》中，我們將世界各地的朝聖之路分為天、地、人三大主軸：問天｜追尋心中信仰、探地｜走訪高山野境、訪賢｜尋覓故人舊事、溯源｜親近天地人間，並在每個主軸中都選粹數條最具代表性的朝聖之路，冀望人們能在朝聖的過程步履中不忘初衷。最後，也意圖透過本期封面故事，帶領疫情下無法實地走訪的讀者，來一趟豐富的紙上朝聖之旅！

奔向神聖境地：尋找心中的日月。圖／旅讀OR提供

為何出走？怎樣回歸？

千里之行，始於足下。關於朝聖者之路，作家謝哲青曾寫道：「走過聖雅各之路，並不會成就事業上的騰達，也不會圓滿情感生活上的缺憾。但是，你已經走出迷亂與絕望……人生的路還很漫長，一旦你再度陷入低潮時，不妨試著回想，那些在聖雅各之路上的日子。」

人在陷入迷惘困頓之時，總會想為生命找個出口，而「朝聖」就是千百年來人類看得見的光亮、看得見的出口。走上朝聖之路，不論在心靈上還是肉體上，都能讓痛苦的靈魂得到暫時的釋放，並在千里之外尋找那個想像中的 理想我 。回到故鄉後，朝聖者或將再度回歸平凡，或將再一次陷入迷惘，投入生活無盡的黑暗深淵中⋯⋯就如同電影《我出去一下》中的台詞：「這是一條通往光明之路，但並不意味著你將獲得光明。對於許多事物，我們總是懷抱著夢想，一心渴望在遙遠的盡頭，等著我們的，是一片光明。但是，這一路上，卻往往並不全然順遂。正如同通往成功的荊棘之路，一路上跌跌撞撞所遇到的所有挫折、不足為外人道的事，都將成為最終的養分！」

朝聖歸來後，若再度遭逢不如意不順遂，請回想當時身為朝聖者的自己─那個簡單且無所畏懼的自己，將那些過往的經驗及養分提煉出來，再次面對眼前的人生。如此，「朝聖」將再度萌生意義。

【活動資訊】

【美麗中華旅講堂‧臺中場】世界朝聖之路——信仰、自然與人文之旅

講座簡介：

千里之行，始於足下。

朝聖之路是宗教或靈性生活尋覓靈性意義的過程，而現今所謂「朝聖」的概念已經有所淡化並重新定義，不論是去探訪小說、電影甚至是名人的故居，只要有成為特定的一條路徑，並被世人公認都能被稱作朝聖之路。

本次講座我們將世界各地的朝聖之路分為天地人三大主軸：

天—宗教信仰的朝聖、地—聖山自然的朝聖、人—人文歷史的朝聖，並個別選出世界、亞洲和台灣最具代表性的朝聖之路，帶領疫情下無法實地走訪的各位，來一趟豐富的紙上朝聖之旅。

講師介紹：李智凱

國立中正大學傳播學系畢業，現為《旅讀》雜誌影音編輯。足跡遍布全世界，擅長廣播、攝影，以及運動與旅遊等文字撰寫，曾獲全國金聲獎廣播作品優選，以及全國TAA企劃大賽優選。

主題_世界朝聖之路——信仰、自然與人文之旅

講師_李智凱

日期_12/12 (日)，14:00-16:00

地點_Smohouse思默好時 B1好事空間（臺中市南屯區大墩六街208號）

主辦單位_海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處、旅讀OR

美麗中華_ http://bit.ly/orchinalecture

馬上報名_ https://www.orchina.net/event/854