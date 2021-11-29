Louis Vuitton明星黑人設計師Virgil Abloh去世

Louis Vuitton男裝及Off-White的創意總監Virgil Abloh於星期日去世，享年41歲，LVMH集團公佈了這個令時尚界震驚且沮喪的消息。

Virgil Abloh——當代時尚界最具影響力的企業家、設計師、藝術家、DJ突然病逝，引來整個時尚界的哀悼。

根據Virgil Abloh本人社交媒體的資訊，他在2019年被診斷出患有「一種罕見的、侵襲性的癌症——心臟血管肉瘤」，確診後選擇私下與癌症鬥爭，經歷了無數次具有挑戰性的治療。2019年9月時，Virgil Abloh曾表示在醫生的指導下暫停工作，但從未公開具體的疾病。

LVMH主席兼首席執行官Bernard Arnault在聲明中說道：「我們在得知這個可怕的消息後，都感到震驚。Virgil不僅是一個天才設計師，一個有遠見的人，他也是一個擁有美麗靈魂和偉大智慧的人。」

Virgil Abloh在2018年3月正式加入Louis Vuitton，不僅是該集團與百年品牌歷史上首位黑人創意總監，也在其執掌期間創下了街頭時尚的盛世，多個系列和大型時裝展大獲好評。被《時代》雜誌評為2018年全球最具影響力的100人之一，他的自家品牌Off-White則在2013年創立，一面世獲得明星青睞及支持，創下一系列爆款單品，一躍成為街頭時尚的代名詞。他曾表示「我創立Off-White的初衷就是希望可以賦予我們的世代更多能量，也希望可以不斷挑戰已有現況。」

Virgil Abloh無疑是一個有遠見的時尚工作者，在今年7月，LVMH宣布收購了Virgil Abloh個人品牌Off-White 60%的股份，並且表示將會幫助Off-White發展成為一個「真正多元化的奢侈品牌」且不排除共同打造全新品牌的可能性。奢侈品巨頭顯然準備與Virgil Abloh開啟下一篇章，對其無比看重。如今突然的離世對於集團、品牌、及整個時尚界都是一個衝擊，在此謹表達深切的悼念。

作者／Cherry Mui

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