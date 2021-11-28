金馬獎 10 大感動時刻「能讓人脫掉外套的是溫暖的太陽」

2021 第 58 屆金馬獎圓滿落幕，得獎感言橋段感動人心，你對哪一位得獎者的致詞最印象深刻？

2021 第 58 屆金馬獎 11 月 27 日於國父紀念館隆重登場，一年一度的電影盛會備受關注，本屆熱門國片包括《瀑布》、《月老》、《緝魂》，影帝影后更堪稱是「死亡之組」，最終由張震和賈靜雯拔得頭籌；本屆最大贏家則是拿下「最佳劇情長片」、「最佳女主角」、「最佳原著劇本」、「最佳原創電影音樂」 4 大獎項的《瀑布》。

每位獲獎者的得獎感言無一不是讓人感動萬分，除了充滿感謝之情外，也有許多人道出一路走來的心酸點滴，Tatler 精選出本屆金馬獎 10 大讓人回味無窮的動容金句，你最喜歡哪一句？

我希望總有一天這個社會，可以對那些和我們不一樣的人有多一點點的包容、理解，還有更多的愛。

By – 王淨／《瀑布》，最佳劇情長片

我入行的時間算比較長，也坐過沒有拿獎的寶座，30 年是蠻長的，但是對我來講是一件非常好的事情，讓我在表演上面不斷的有進步空間。

By – 張震／《緝魂》，最佳男主角

我在表演的路途上雖然很長，可是我沒有忘記初衷，我會繼續抓住表演的熱情，努力演好每一個角色。

By – 賈靜雯／《瀑布》，最佳女主角

我喜歡聽故事，隨著這個世界局勢的變化，那個節奏、生活變得很快，我覺得溫暖很重要、愛很重要，因為能讓人脫掉外套的絕對不是北風，是溫暖的太陽。

By – 劉冠廷／《詭扯》，最佳男配角

一部電影可以很簡單的用被喜歡或是不被喜歡來區分，但其實在這些被喜歡跟不被喜歡之餘，我們還有很多的理由可以走下去，希望大家繼續加油，台灣國片加油。

By – 盧律銘／《瀑布》，最佳原創電影音樂

我不敢說我是這裡最愛電影的人，但我敢大聲的說我鍾愛故事。謝謝故事讓我認識人，謝謝故事讓我知道他們脆弱，可是他們又如此的堅強，我想要繼續成為一個說故事的人。

By – 王渝萱／《該死的阿修羅》，最佳女配角

在大家都不相信我的時候，你們就已經相信我了，謝謝你們讓我這樣子挑戰自己，一輩子都不會讓你們失望。

By – 艾怡良／《我沒有談的那場戀愛》，最佳原創電影歌曲

這三年沒有一天不想著《美國女孩》，沒有一天不是奉獻給電影，只是因為基於愛電影的心，能夠跟所有愛電影的人在這裡，我真的覺得很榮幸。

By – 阮鳳儀／《美國女孩》，最佳新導演

這一生我只選擇了一個職業，就是拍電影，但現在想起來這輩子真的活得很快樂，而且活得很充實。

By – 蔡揚名／終身成就獎

《時代革命》最後的片尾我寫上「香港人出品」，我很希望這部作品是屬於每一個有良知、有公義，為香港流過眼淚的香港人。

By – 周冠威導演／《時代革命》，最佳紀錄片

作者／Allison Chen

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