2021 台灣燈會入選世界夜景遺產

在世界遺產的領域中，除了具體的地景與建築之外，環繞周遭的風景、甚至暫時存在的人造景致，也以其美感經驗而被納入其中。日本的世界夜景峰會即基於這個理念，每十年選出世界新三大夜景，更於 2021年首次設立世界夜景遺產項目，台灣年度元宵燈會也光榮獲選。

隆重盛大的台灣年度元宵燈會，近年持續於各大城市舉行。長年致力於環境與公共藝術的林舜龍和他所帶領的達達創意團隊，即為 2020 年在台中舉辦的台灣燈會打造主燈──《森生守護 · 光之樹》。作品具有高聳壯闊的樹木造型， 內含一顆象徵種籽、滿月、旭日的巨型圓燈，直入雲霄的樹梢更綴滿繽紛小燈、彩蝶與飛鳥，令人目不暇給。

2020 年於台中舉行的台灣燈會，即以《森生守護 · 光之樹》的點燃儀式揭開序幕，搭配動人的音樂，逐漸點亮作品中代表台灣縣市和鄉鎮的 22 條光帶與 368 朵花苞，以及象徵人民的 2359 片心型葉子。飛舞的彩蝶及閤家歡的白耳畫眉在樹梢相會，充分傳達欣欣向榮的美好願景，再度展現林舜龍和達達創意長年藝術實踐的核心精神：將美感和藝術體驗融入環境與生活。

《森生守護 · 光之樹》也延續了林舜龍曾於日本瀨戶內國際藝術祭創作的經典作品──又稱「種子船」的《跨越國境 · 海》( 2013 )。直徑九公尺的木構種子橫躺於藍天沙灘上的畫面，不僅躍上瀨戶內國際藝術祭專刊封面，該作品亦被納入日本的美術教材。活躍於國際和台灣的林舜龍一貫地透過對環境與人文的深刻關注，和細緻而富於想像力的構思，與達達創意團隊持續推出驚豔之作，而本次日本世界夜景峰會對台灣燈會的肯定，更有力地證明了「藝術無國界」的美好理念。

作者／Tatler Taiwan

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