創新高4大概念 強勢股的主軸看這裡！

文／黃俊超

台股萬八關卡前漲多震盪，題材性個股波動幅度加大，資金於類股間迅速輪動，籌碼流向為強弱關鍵，尤其內資與法人鎖碼標的，逢拉回或可伺機承接，亦可留意低基期績優股的補漲機會。

疫苗覆蓋率持續提升，世界各國也陸續解封，縱然傳出疫情反撲，然而疫苗可望有效壓制重症比率，簡單而言就是習慣與病毒共存，令人聞之色變的新冠病毒，預期將逐步走向流感化。生活遭壓抑將近兩年，經濟終逐步邁向復甦，歐美股市在熱錢簇擁下強勢表態，亞洲則以東南亞與台股表現相對搶眼。

近關情怯 個股各自表述

美國總統拜登宣布提名鮑威爾續任聯準會主席，有利政策連續性並降低不確定因素，然而後疫情時代全球供應鏈大亂，加上超寬鬆貨幣過後的通貨膨脹，都可能成為全球經濟持續復甦的絆腳石，至於何時正式展開升息，更將會是資金焦點，美股在熱錢簇擁下不斷創高，累積漲幅過後也須留意技術性拉回。

台股向來與美股連動密切，尤其是費城半導體指數，在護國神山台積電占台股權重提升至逾三成之後，關聯度更加彰顯。近期美國四大指數基本上皆仍處創高架構，不過可明顯看出代表科技股的Nasdaq與費半指數相對突出，對台灣電子股帶來加分效果，半導體是多頭指標，中小型股活力四射，比價向上良性循環。

盤面上強勢股依循四大主軸，一是獲內資、法人鎖定，強勢籌碼優勢搭配技術面或基本面；二是擁基本面支撐，具有價值型投資概念，金融股尤其擁壽險的金控，今年獲利表現超預期；三是趨勢性個股，有獲利代表是晶圓代工、矽晶圓，另如元宇宙則由題材、籌碼主導；第四為技術面、法說會等，多屬個股各自表述。

加權指數再度挑戰萬八，權重電子股以一代拳王聯發科再度衝上千元最受矚目，而台積電站穩六○○元、鴻海擁電動車題材，可惜量能皆屬裹足不前，持穩區間整理；傳產指標仍是貨櫃航運，獲利與股價、驚訝與驚嚇，連帶塑化、鋼鐵等原物料景氣循環股價容易承壓，解鈴還須繫鈴人，航空股人氣持續爆棚。

財報空窗 題材百花齊放

單就技術面來看，加權指數逼近史高與萬八關卡，關前震盪是心理障礙與技術面調整，多方突破下降壓力線後，均線呈現多頭排列，然重點需觀察成交量能與外資態度，成交量關乎漲勢連貫性，而外資則是年底將休假，部分資金接近年底，會表現出維持戰果持盈保泰思維，指數持穩至少給予個股表現空間。（全文未完）

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