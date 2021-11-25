馬斯克成為世界首富的秘訣？自曝6個日常習慣

全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）身價高達1,510億億美元，身為特斯拉、SpaceX創辦人、太陽能公司SolarCity的主席的馬斯克，被譽為現實世界的「鋼鐵人」，究竟世界首富的商業成功秘訣跟他的日常習慣有沒有相關？今日編輯就要來大揭秘。

不愛接電話

馬斯克很討厭自己的計畫、行程被延遲，他曾經說過「我會避免接電話或回訊息。」來避免不能專心地執行現在正在做的事，同時也補充自己不仰賴即時回應的通訊方式，所以合作夥伴都會盡量利用電子郵件或文件，來更新進度。

每天僅睡5小時





日前​​特斯拉長期大股東的羅恩巴倫（Ron Baron）上美國財經節目，透露創辦人馬斯克每天只睡5個小時，並且每天工作長達19個小時，日程相當忙碌。不過羅恩巴倫也補充，因為馬斯克長期睡眠不足，讓他相當擔憂他的身體狀況，並表示「執行長睡太少，就是公司在短期內面臨的最大風險。」

喜歡開玩笑

根據《Business Insider》報導，SpaceX第7名員工的庫尼斯曼曾透露，執行長馬斯克私底下很愛開玩笑，老員工已經習慣他在會議上發揮幽默感大開玩笑，也很明顯讓員工們了解他所說的只是笑話。但有時馬斯克在面對外界時，總令大眾更搞不清楚「他到底是在開玩笑，還是真有這個意思？」庫尼斯曼也回應：「外面的馬斯克我好像不是這麼熟悉，這時候的他是不是在說笑？我就看不太懂了。」

忽略外界質疑

馬斯克在創辦SpaceX和特斯拉的時候，並不認為這兩家公司會真正賺錢，事實上也沒有任何人認為它們會賺錢，甚至有很多專業人士、分析師期待特斯拉倒閉，這點讓他很受傷，所以後來馬斯克選擇忽略大家的質疑，表示：「我更在意實踐和執行，而不是他人的閒言閒語。」

日程以5分鐘為單位





馬斯克的時間表非常具體，具體到什麼程度呢？他的行事曆並不是以一個月、一星期或是一天為單位，而是「5分鐘」。他表示這樣才可以將事情處理步驟濃縮，讓工作效率發揮到最大化。

從不質疑自己的決定

身為許多公司的執行長，馬斯克承擔的風險超過了大多數人，他明白自己做的決定不一定是100％正確的，但他從不花時間在糾結正確性，他說：「我寧可不斷去思考『如何才能把事情做得更好？』但我絕不會花時間來質疑自己做的決定。」

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。