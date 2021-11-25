馬斯克成為世界首富的秘訣？自曝6個日常習慣

馬斯克自曝6個日常習慣：我討厭接電話和回訊息、每天睡5小時就足夠。圖／美聯社資料照
馬斯克自曝6個日常習慣：我討厭接電話和回訊息、每天睡5小時就足夠。圖／美聯社資料照

全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）身價高達1,510億億美元，身為特斯拉、SpaceX創辦人、太陽能公司SolarCity的主席的馬斯克，被譽為現實世界的「鋼鐵人」，究竟世界首富的商業成功秘訣跟他的日常習慣有沒有相關？今日編輯就要來大揭秘。

不愛接電話

馬斯克很討厭自己的計畫、行程被延遲，他曾經說過「我會避免接電話或回訊息。」來避免不能專心地執行現在正在做的事，同時也補充自己不仰賴即時回應的通訊方式，所以合作夥伴都會盡量利用電子郵件或文件，來更新進度。

每天僅睡5小時

圖／Twitter＠elonmusk
圖／Twitter＠elonmusk

日前​​特斯拉長期大股東的羅恩巴倫（Ron Baron）上美國財經節目，透露創辦人馬斯克每天只睡5個小時，並且每天工作長達19個小時，日程相當忙碌。不過羅恩巴倫也補充，因為馬斯克長期睡眠不足，讓他相當擔憂他的身體狀況，並表示「執行長睡太少，就是公司在短期內面臨的最大風險。」

喜歡開玩笑

圖／Twitter＠elonmusk
圖／Twitter＠elonmusk
圖／Twitter＠elonmusk
圖／Twitter＠elonmusk

根據《Business Insider》報導，SpaceX第7名員工的庫尼斯曼曾透露，執行長馬斯克私底下很愛開玩笑，老員工已經習慣他在會議上發揮幽默感大開玩笑，也很明顯讓員工們了解他所說的只是笑話。但有時馬斯克在面對外界時，總令大眾更搞不清楚「他到底是在開玩笑，還是真有這個意思？」庫尼斯曼也回應：「外面的馬斯克我好像不是這麼熟悉，這時候的他是不是在說笑？我就看不太懂了。」

忽略外界質疑

馬斯克在創辦SpaceX和特斯拉的時候，並不認為這兩家公司會真正賺錢，事實上也沒有任何人認為它們會賺錢，甚至有很多專業人士、分析師期待特斯拉倒閉，這點讓他很受傷，所以後來馬斯克選擇忽略大家的質疑，表示：「我更在意實踐和執行，而不是他人的閒言閒語。」

日程以5分鐘為單位

圖／Twitter＠elonmusk
圖／Twitter＠elonmusk

馬斯克的時間表非常具體，具體到什麼程度呢？他的行事曆並不是以一個月、一星期或是一天為單位，而是「5分鐘」。他表示這樣才可以將事情處理步驟濃縮，讓工作效率發揮到最大化。

從不質疑自己的決定

身為許多公司的執行長，馬斯克承擔的風險超過了大多數人，他明白自己做的決定不一定是100％正確的，但他從不花時間在糾結正確性，他說：「我寧可不斷去思考『如何才能把事情做得更好？』但我絕不會花時間來質疑自己做的決定。」

作者／Irene Chen
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

曾有兩次瀕死經驗？《奇異博士2》班奈狄克康柏拜區的9個你一定要知道的小秘密

26歲工程師破百萬年薪秘訣？談成年薪334萬台幣全靠訪問「未來的同事」

感恩節不是只有吃火雞：關於感恩節的 4 件事

當代家具「亞歷山卓」與工藝共生的內涵

歡迎訂閱追蹤 Instagram 樂讀電子報 回工商書房首頁
Tatler Taiwan

Tatler Taiwan》源自瑞士 Edipresse Media，Tatler Asia 是亞洲最具影響力的生活品味媒體平台，目前在亞洲八個國家，包含香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、中國與台灣等發行版本。Tatler Taiwan串連起台灣最具有影響力的人士及眾多傑出人才，透過面對面的專訪故事、深度呈現品味人士的生活意見，提供給讀者最令人嚮往的美好生活靈感。