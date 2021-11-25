BTS入圍2022葛萊美：防彈少年團連2年再創韓國歌手新紀錄

第64屆葛萊美獎（The Recording Academy）入圍名單於台灣時間11/24凌晨公開，其中韓國團體「BTS防彈少年團」，以今年5月推出的英文數位單曲〈Butter〉再度入圍最佳流行團體獎（Best Pop Duo / Group Performance）！連續2年入圍也刷新韓國藝人葛萊美上的紀錄。

防彈少年團BTS，2020年11月以英文歌曲〈Dynamite〉首度入圍最佳流行團體獎，當時就是就是史上第一個入圍葛萊美獎的韓國歌手，雖然最後敗給了女神卡卡（Lady Gaga）和亞莉安娜（Ariana Grande）的單曲〈Rain on Me〉但仍是雖敗猶榮。

今年5月21日防彈少年團推出〈Butter〉之際，當時隊長RM就有有表示，「〈Butter〉確實是考慮著挑戰拿下葛萊美獎而製作的歌曲。」現在他們也如願以〈Butter〉再度角逐葛萊美，相信不只防彈少年團的成員，粉絲A.M.R.Y也相當期待偶像們這次能夠獲得評審親睞，並拿下獎座。

第64屆入圍最佳流行團體獎除了防彈少年團以外，還有Coldplay（酷玩樂團）、美國資深歌手東尼班尼特（Tony Bennett）與Lady Gaga、小賈斯汀（Justin Bieber）與班尼布蘭柯（Benny Blanco）、蜜桃貓朵佳（DojaCat）與SZA入圍。典禮將在2022年1月31日美國東部時間晚上8點，於洛杉磯的STAPLES Center舉行。

此外，台灣時間22日早上8點在洛杉磯的微軟劇院舉行的2021全美音樂獎（American Music Awards）防彈少年團也擊敗泰勒絲（Taylor Swift）、德瑞克（Drake）等許多流行天王，獲得「2021年度藝人」獎。

全美音樂獎的獲獎人是以粉絲投票為主來決定，而BTS就曾以第一支英文單曲〈Dynamite〉刷新24小時Youtube最快破億的紀錄、24小時最多人收看的音樂以及24小時最多人收看的韓國音樂3項紀錄，除了展現國內外滿滿的人氣外，也再度讓防彈少年團被全世界看到並登上新巔峰。

作者／Irene Chen

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