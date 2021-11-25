小賈斯汀IG放閃為愛妻慶生 破814萬粉絲按讚

小賈斯汀（Justin Bieber）放閃愛妻海莉比伯（Hailey Bieber）為她慶祝11/22的25歲生日。小賈斯汀一連貼出數張親密合照，貼文中更表示：「直到有妳為妻，人生才變得有意義。」這篇充滿愛的貼文吸引近814萬人按讚。

小賈斯汀與愛妻海莉比伯愛得轟轟烈烈，在Instagram放閃已經是常有的事。日前海莉比伯慶祝11/22生日時貼出數張照片，將與老公小賈斯汀的甜蜜合照藏在最後一張默默放閃。小賈斯汀也在自己的IG回以多張親密合照貼文，並且在文中對老婆海莉比伯盡訴愛意，無懼今年稍早傳出小賈斯汀對妻子海莉比伯怒吼的影片傳言，告訴大家兩人還是愛意滿滿！

美國超模海莉比伯慶生穿著一席黑色天鵝絨連身褲展現姣好身材，並且與老公小賈斯汀親密合照，兩人看起來非常登對。海莉比伯的貼文低調地把老公藏在多圖的最後一張，Post中也僅寫著「25」表示是自己的25歲生日。而老公小賈斯汀回應的貼文則不這麼低調，小賈斯汀在貼文中表示：「我最愛的生日寶寶，我的心屬於你，我的雙眼屬於你，我的雙唇屬於你，我是你的，我是如此幸運能夠屬於你。」





「直到有妳為妻，人生才變得有意義。」

小賈斯汀文中熱情表示：「你永遠都是我的，直到有妳為妻，人生才變得有意義。我永遠不會停止愛你，我永遠不會停止抱著你，我會一直保護著你。你是我的皇后，是超乎所求的存在，我會用盡每一天讓你感覺如皇后一般。」文末最後送上生日祝福：「正如你的奶奶會用葡萄牙口音對你說的，『森日快樂寶貝』，我會愛你直到時間的盡頭，然後超越時間再繼續愛你。」

海莉比伯和小賈斯汀於2019年結婚，小賈斯汀曾經在自己的紀錄片中坦承從小就走紅的他，12歲就開始吸毒而且樣樣都來，當時保鑣和工作人員半夜會偷偷檢查他的脈搏，擔心他猝死。直到有一天小賈斯汀真的覺得自己快死了，才下定決心應該要戒毒。而海莉比伯則是等到他「選擇戒酒並且戒毒」才開始走入他的生活。





不過這對甜蜜的夫妻今年七月時，曾被網友上傳疑似小賈斯汀對海莉比伯大吼的無聲影片引發議論，有不少網友質疑小賈斯汀又故態復萌、情緒失控，海莉比伯則是迅速發文力挺老公：「被這麼多愛環繞是最美好的時光！其他的謠傳錯得離譜，大家不要輕信那些惡意偷拍。」

作者／Nicole Hsieh

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