公投倒數計時！盤點4大關鍵提問 讓你一次看懂三接爭議到底在吵什麼？

三接爭議，到底吵什麼？釐清4大關鍵提問，答案或許跟你想的不一樣。

關鍵提問１》遷三接影響供電？

全台調度更吃緊

關鍵提問一：三接遷離現址，不會影響電力供應？答案是，不只電力調度更吃緊，減煤成果也可能倒退。

打開經濟部能源局2019、2020年「全國電力資源供需報告」，放眼未來半導體產業相繼啟動擴廠計畫、美中貿易戰致台商回流，以及車輛電動車政策，預估未來7年（2021到2027年）用電需求年均成長2.5％，並據此規畫了新增和除役機組時程。

其中，明、後年新增的大潭8、9號燃氣機組，台電估計約可年增137億度電，原定2022年底可由三接就近供氣，因藻礁爭議，今年5月提出外推方案後，供氣時程延後到2025年6月。

簡單的數學計算，可以看出對供電影響。大潭8、9號機，裝置容量各112萬瓩，兩部是224萬瓩，對照今年尖峰快3900萬瓩，占比5.7％，「尖峰時就少掉5.5％，量還滿大，對備轉容量當然會有影響。」經濟部政務次長曾文生解釋。

台灣法定備轉容量率目標是10％，三接未準時上線，少了大潭8、9號機組近6％供電，備用、備轉容量率約下降到7至8％，將低於法定標準。

關鍵提問２》三接開發 破壞藻礁生態？

外推方案已盡可能減少負面影響

關鍵提問二：三接開發，將永久破壞藻礁生態？答案是，最新的外推方案已盡可能做到棲地保護。

作為政府「增氣、減煤」等能源轉型政策重要拼圖的三接，至今共推出3個興建方案。最早2015年行政院核定中油取得桃園觀塘工業區建造權，其後卻因選址與大潭藻礁生態保育衝突而遭反對。2018年，中油提出迴避替代修正方案，開發面積減九成，從232公頃縮小到23公頃，避開大潭潮間帶藻礁區域。今年5月，再提出工業港外推方案，不浚深、不填地、不破壞水下礁體，希望做到顧供電也護藻礁。

中油代理董事長及總經理李順欽不諱言，大潭藻礁海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域都有藻礁，是「前提事實錯誤」，中油三接除了潮間帶、水下亞潮帶不開發，實際鑽探103處，經數據、紋理驗證，證明水深18米以下沒有礁石，且最新開發案外推到離岸1.2公里處，就是想兼顧供電、經濟與環境保護。

關鍵提問３》擴建既有接收站可取代三接？

各接收站已「爆表」 北中南無餘裕互相備援

第3個關鍵提問：既有天然氣接收站擴建，就可替代三接供氣？錯！目前接收站負載率已「爆表」，且輸氣能力受限，同時也要考量北中南區域平衡、相互備援的議題。

這一天，採訪團隊來到全台首座天然氣接收站高雄永安，31年前，第一艘液化天然氣船靠卸於此，開啟台灣天然氣發電時代。

依據中油數據，去年永安接收站負載率達101％。永安去年卸收量1060萬噸，而設計營運量是1050萬噸，現在用量太大，卸收量都會超過營運量，「最好是不要超過。」台灣中油天然氣事業部永安液化天然氣廠廠長洪憲榮形容，就像人挑100公斤，讓他挑105，體能好還可以負荷，「最好不要長期這樣，他會累死。」

關鍵提問４》台北港替代方案只要5.5年？

最樂觀要11年 且當地民意反對、有航安疑慮

第四個關鍵提問：台北港替代方案只要5.5年，可以替代三接？錯！接收站從無到有最少要11年，台北港也有當地民意反彈和航安問題。

早在2017年11月8日，新北市政府就曾函文經濟部，明確表達訴求，並重申台北港早有「土地已售」、「民意反彈」、「時間未及」3大障礙；隔年5月30日，新北市府又再度發函表示反對立場。

「台北港不可能成為三接替代方案！」李順欽不諱言，2018年曾實地考察，原選址港務公司已經完成招租，且加總環評3年、圍堤造地4年，儲槽等設施興建至少4年，最少要11年起跳；最重要的是，天然氣接收站對碼頭、船舶距離航道的安全距離都有嚴格規定，在此設接收站要如何不影響商港運作，也不是沒有疑問。

眼前，每個人都有供電、減空汙和藻礁生態保護三張考券。你會選擇各自拿到多少分？是3張都拿下85分？還是1張100分，另外2張不及格？任何取捨，都要付出代價。關鍵是釐清問題核心，做出你的關鍵選擇。 (閱讀全文…)

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