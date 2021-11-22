百年「南門市場」2023年新風貌一次看

去年的11月開始，南門市場改造正式動工，新大樓將會結合綠建築及永續理念，加上捷運共構的交通優勢，將於2023年以嶄新面貌重現於世，將傳統市場改頭換面，勢必能成為翻轉台北市容的新亮點！

為結合捷運萬大線打造出捷運共構的工程，提升交通便利性之餘，同步進行「拉皮」改建的南門市場，自去年的11月起已開始動工。由台灣綠建築先鋒之稱的建築師張清華，率領其創辦的「九典聯合建築師事務所」以及「根基營造統包團隊」，攜手將這棟以超過百年歷史的建築物改頭換面，時髦的外觀，令南門市場不再給人老舊的印象，將成為台北市的新地標，企圖吸引更多年輕人造訪，體驗傳統市場的獨特文化。

Photo by 台北市政府工務局

南門市場成立於1909年，當時由於台北城的發達擴展，舊城南門外一帶，居民開始逐漸增加，兩年之間增加了數百戶，新興的社區離既有的大稻埕與艋舺市場有一段距離，因此為了購物方便，在南門一帶出現了許多攤商形成市集。為了有效管理，台北廳政府出面和建商協調，在4個月的短時間之內打造出「變隴畝為市場」，和稻、艋形成三足鼎立的市場。由於當時地處於千歲町，因此又改名為「千歲市場」，當時有不少日本官員居住，市場需要童時供應日、台不同住民的日常所需，成為台北市的重要據點。

Photo by 台北市政府工務局

戰後，正式改名為南門市場，少了日本顧客，多了和國民政府一同從中國遷來的外省住民，為市場增添了許多外省風味，特別是江浙一帶的攤商，盛況不減。1969年在高玉樹市長的主導下，對市場進行改建，採取與商人合資的ㄈ是改建為高樓，但一度因廠商周轉不靈而停工，經過市府努力之下，找到新建商接手，終於在1982年全數完工。完工後的南門市場，二樓設有百貨商場、三樓是花卉市場，一樓和地下室則保留原本市場機能，四至十樓為政府機構所有。經過一陣重新營業的陣痛期，於1986年恢復盛況，實踐了李登輝市長參加開幕時說的一句話：「可做其他新建市場的楷模」的當代新穎市場。

Photo by 九典聯合建築師事務所

啟用已逾30年的南門市場逐漸變得老舊，雖然歷經數次更新工程，但建物的舊化仍無法完全解決，且於2012年時鑑定為海砂屋，於是決定利用此次捷運星 建工程的機會，將原有大樓拆除重建，成為這座百年市場第二次重生的契機。在北市府的協調下，目前於愛國東路與杭州南路口搭建了南門中繼市場，讓習慣來此購買日常所需的人不必向隅。根據九典聯合事務所的設計圖，南門市場將成為四周圍繞著大片落地窗的時髦外型，讓大量自然光灑落，節電的同時更顛覆傳統市場給人陰暗的印象，翻新改造成為人文時尚的新據點。

作者／Nicole Chung

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