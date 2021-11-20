聖誕節送禮 英女王每年都買225元的「聖誕布丁」

2021聖誕禮物送什麼給男友或女友？如果想聊表心意，不妨參考一下英國女王的禮物！根據外媒報導，英國女王每年都自掏腰包從特易購（Tesco）買來「聖誕布丁」（Christmas Pudding），送給1500個皇室成員。

聖誕禮物2021推薦什麼呢？思考該送什麼禮物給男友或女友最傷腦筋了，不過睿智的英國女王可不會浪費時間在每年思考聖誕禮物上！據工作人員透露，英國女王每年都送一樣的東西！就是從英國量販超市特易購（Tesco）購買的聖誕布丁，每個價值6英鎊，換算大約台幣225元。

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這個消息稍後也在英國皇室官網獲得證實：每一個皇室成員都收到了由英國女王贈送的聖誕布丁！聲明中指出：「所有皇室成員都將收到女王的聖誕禮物，而且女王陛下將親自向白金漢宮和溫莎城堡的一些皇室成員分發禮物。」

這個禮物並不是隨便挑挑，可是承繼了祖先的傳統，聲明中說：「英國女王繼承了她的父親、國王喬治六世和她的祖父喬治五世的傳統。」而且不只送給皇室成員，「女王陛下還會贈送聖誕布丁給員工們。」

「大約1,500 個由英國女王購買的聖誕布丁，將會分發給整個宮殿的工作人員、法院郵局的工作人員和宮殿警察。」聲明中強調是由「女王透過私人錢包支付的」。另外更貼心的是，「每份布丁中都會附上一張賀卡」表達英國女王對大家的祝福。據外媒報導，雖然去年因為疫情關係所以沒有送出聖誕布丁，但今年女王可是準備好了。

英國女王的聖誕布丁歷史是什麼？其實最早聖誕布丁可追溯到14世紀，當時人們慶祝聖誕節，聖誕前夕的聖誕大餐都會煮一種牛奶麥粥，名字是Frumenty，最初是用去殼的小麥，在牛奶中煮沸，用番紅花調色，並且以肉桂調味。當時就是直接這麼吃，是一道簡單的餐點，與當時聖誕節無肉飲食、等待基督來臨等習俗有關。

聖誕布丁通常有13種成分，代表耶穌和12位門徒。傳統成分包括：葡萄乾、黑醋栗、羊脂、紅糖、麵包屑、香櫞、檸檬皮、橙皮、麵粉、混合香料、雞蛋、牛奶和白蘭地。白蘭地會在最後倒在布丁上並以火點燃。據說燃燒的白蘭地代表耶穌基督的熱情。由於聖誕布丁使用的原料都是低水份，水果也是用酒浸泡過，加上香料和酒精能有抗菌效果，傳統製作方式會每週加入白蘭地甚至冷凍保存，因此據說傳統的聖誕布丁甚至可以放著吃一整年。

作者／Nicole Hsieh

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