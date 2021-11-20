2021 金馬獎頒獎典禮 6 大亮點 影帝后預測

2021 年第 58 屆金馬獎頒獎典禮將於 11 月 27 日盛大登場，入圍名單一字排開可說是相當激烈，而今年金馬舞台還有哪些亮點必須期待？

金馬獎作為「三金頒獎典禮」（金曲、金鐘、金馬）的最後一金，每年盛會都備受期待，尤其近年國片市場大放異彩，票房大幅提升且叫好叫座，每部作品都在在展現了台灣電影的多元樣貌與可能性。今年金馬獎頒獎典禮按照往例，選在國父紀念館舉行，從早前公布的入圍名單到出席嘉賓都充滿看點，以下 Tatler 整理出本屆金馬獎的 6 大亮點，重點懶人包一次看！

入圍名單競爭激烈

金馬執委會執行長聞天祥提及本屆共有 573 部作品報名，光是提名的討論就相當激烈，等到上個月入圍名單一出爐，果不其然出現多個死亡之組。例如在《緝魂》帶來驚人演技的張震，將和在《當男人戀愛時》把台客詮釋得絲絲入扣的邱澤、曾獲第 37 屆金馬獎「最佳男主角」的吳鎮宇，一起角逐「最佳男主角」大獎。

緊張刺激的還有「最佳女主角」獎項，在賣座國片《瀑布》飾演母女的賈靜雯與王淨，竟然要和《美國女孩》的林嘉欣和方郁婷競爭，入圍該獎項的甚至包含過去憑藉《迴光奏鳴曲》，獲得第 51 屆金馬獎「最佳女主角」的陳湘琪。這陣容在頒獎前就足以讓人迫不及待想知道獎落誰家！

主持人處女秀

今年金馬獎最令人意外的安排，莫過於大勢男演員林柏宏接下主持重棒！他在上一屆金馬獎憑藉《怪胎》問鼎影帝，今年則出演話題國片《青春弒戀》男主角，演技備受肯定，雖然是「最佳男主角」的最大遺珠之一，但毫無疑問的是演藝事業再上一層樓。其實林柏宏在 2016 年便以《六弄咖啡館》拿下金馬獎「最佳男配角」，實力有目共睹。

頒獎典禮節目總監陳鎮川力邀林柏宏擔任主持人，他將和入圍破億國片《當男人戀愛時》的殷振豪導演，一同打造典禮的開場影片，屆時的成果讓人拭目以待。值得一提的是，2019 年新生代實力派演員劉冠廷曾與楊千霈攜手主持星光大道，今年則是找來擔任過遞獎大使的徐鈞浩搭檔。

表演嘉賓備受討論

頒獎典禮的表演橋段是眾所矚目的一大焦點，今年金馬執委會邀請到艾怡良、茄子蛋與魏如萱登場，每首歌曲都將唱進你的心坎裡。

最近剛發行新專輯《偏偏我卻都記得》的艾怡良，今年首度主演電影《我沒有談的那場戀愛》，雙料入圍「最佳新演員」跟「原創電影歌曲」獎項；而曾獲金曲「最佳台語專輯」、「最佳新人獎」的當紅團體茄子蛋，也將獻唱《當男人戀愛時》的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉；另外，接連演出《刻在你心底的名字》、《瀑布》的金曲歌后娃娃魏如萱，這回第一次擔任金馬獎表演嘉賓，並攜手作詞人葛大為將歌曲因典禮重新填詞。

頒獎嘉賓眾星雲集

本屆頒獎嘉賓，除了金馬影帝莫子儀、陳以文，金馬影后陳淑芳、楊貴媚、陳湘琪外，歷屆得者也會以頒獎嘉賓身分「回娘家」，包含劉冠廷、納豆、范少勳、盧廣仲和陳姸霏；還有分別在《當男人戀愛時》和《美國女孩》表現亮眼的許瑋甯、莊凱勛。

儘管疫情持續籠罩全球，但不少海外影人仍特地飛來台灣接受隔離，出席一年一度的金馬獎頒獎典禮。舉凡《鱷魚》李心潔、新加坡喜劇天王《男兒王》李國煌，以及去年金馬獎擄獲一票粉絲的美籍華人女星白靈，都沒有缺席今年的盛會。另外，30 年前從本屆評審團主席黃建業手中接過人生第一座金馬獎的李安導演，這回兩人 30 年後再度同台，一起頒發「最佳劇情片獎」。

重量級金馬評審團

金馬獎評審團含金量相當高，今年評審團主席為知名電影學者、前國家電影資料館館長黃建業，率領李烈（監製）、陳玉勳（編導）、楊雅喆（編導）、小坂史子（日本製片人）、張吉安（馬來西亞編導）、卓男（香港影評人）、呂蒔媛（編劇、監製）、（編導）、謝文明（動畫導演）、許傑輝（演員、短片編導）、馬世芳（音樂評論、主持、作家）、黃文英（美術、造型指導）、曹源峰（音效指導）和譚紀良（燈光指導）於典禮當天，討論投票選出本屆各獎項的得主。

轉播平台

有鑒於台灣防疫有成，今年第 58 屆金馬獎頒獎典禮可以如期登場，如果無緣到場，亦可透過以下平台收看。

電視台：台視頻道

網路直播：myVideo 影音獨家播出，LINE TODAY 共同轉播。

海外觀眾：除了新加坡 Hub 都會台、馬來西亞 Astro 電視台直播外，其餘地區皆可利用金馬與台視的官方 YouTube 同步觀賞。

作者／Allison Chen

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