節氣「小雪」情緒易低落 養生多吃黑色食物

2021節氣「小雪」降臨，飲食禁忌、容易產生病徵有哪些？進補吃什麼好？在小雪節氣特性就是氣溫下降，雨漸變為雪，近日氣象預告也表示下週一小雪起氣溫將再降，在節氣小雪這樣的特性下，悠美中醫呂桓毅醫師來跟Tatler分享飲食禁忌和注意事項。

小雪節氣飲食禁忌有哪些？天氣漸漸變冷想進補，可能得先了解一下小雪節氣是什麼。悠美中醫呂桓毅醫師表示，古書記載節氣小雪包括《群芳譜》中說：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」還有《月令七十二候集解》：「十月中，雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪。小者未盛之辭。」都在描述在小雪節氣此時氣溫下降，使得原本的降雨漸凝成初雪，不過因為氣溫還不到極低，因此雪還不大，故稱作小雪。

而在這個氣溫下降的小雪時節，大多數人們都急著進補，但小雪飲食禁忌可能要注意，補太多可能會上火！悠美中醫呂桓毅醫師表示，小雪節氣時，人們穿得嚴實，體內的熱氣散發不出去，加上身體活動較少，此時如果又大肆進補，比較容易生口瘡唇炎，甚至是引起口乾上火等。因此，小雪時節不建議過頻繁的吃薑母鴨、藥燉排骨、羊肉爐、麻辣鍋等，容易助長「內火」。此時飲食重在「防寒養腎」，天氣寒冷的話，建議可以適當吃些補血溫養的食物，像是黑米、黑芝麻、木耳、海帶、紫菜等黑色食物，以及雞肉、豬肉、桂圓、栗子等補腎食物。

呂桓毅醫師。悠美診所提供

至於節氣小雪如何養生？呂桓毅醫師表示，因為時間已經漸漸進入冬季，《史記·太史公自序》：「夫春生夏長，秋收冬藏，此天道之大經也。弗順則無以為天下綱紀。」點出冬季養生關鍵在於「藏」，要早臥晚起，一天可盡量晚間十點就寢，且睡滿7到8小時，來補充身體所需陽氣。另外，天氣漸冷，許多人便大幅度減少運動，多待在室內，建議大家要把握太陽出來時，多出來散步與運動，可預防冬季憂鬱與促進健康、增加循環。

作者／Nicole Hsieh

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