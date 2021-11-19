樂齡族顛覆想像！青銀尬街舞，動出快樂

文／鄭碧君

說到街舞，你會想到什麼？一群年輕人隨著極有節奏的音樂，展現酷帥的地板動作？長年致力於照顧與關懷長者的台北仁濟院，主動打破「街舞是年輕人專利」的刻板印象，秉持活躍老化的理念，鼓勵長輩與年輕世代組隊參與街舞賽事，透過舞蹈展現生命力和快樂能量。

今年秋天邁入第五屆的「2021青銀嘻哈街舞大賽」活動，將時下廣受年輕人喜愛的嘻哈文化加入跨代交流的元素，可說是概念新穎、創意獨具的設計。

以街舞為互動介質，讓世代共融

台北仁濟院附設仁濟安老所所長陳維萍表示，規劃青銀共舞展演競賽主要有三大目的：1.希望民眾對長輩擺脫「虛弱、依賴他人、長照」等負面聯想、2.除了日常生活和職場工作外，銀髮族和年輕人在休閒育樂上也能有話題與交流、3.在老少價值觀迥異的情況下，藉由跨世代合作，有機會互動，了解並接納彼此的不同。因此，五年前開始舉辦風格較自由又能挑戰傳統印象的青銀街舞比賽，讓長者可以感受到年輕人的活力，碰撞出不同的火花。

創新的共舞比賽，就連專業的舞蹈老師都說十分特別。心流藝動空間專業街舞舞蹈老師黑嘉麗，自2017年起便參與「青銀嘻哈街舞大賽」的舞蹈評審至今。她指出，曾看過國外長者跳街舞的影片，通常由志工編排舞蹈，再讓長輩們自行表演，而高齡者和年輕人混齡、一起在舞台上熱舞的活動形式則較為少見。

黑嘉麗也給予青銀合作的隊伍肯定，她說：「即便是我，和小自己五歲、十歲的學弟妹或朋友溝通，可能都會產生代溝，更何況是年齡相差三十，甚至五、六十歲的兩個世代。」她認為過程中要充分溝通，並花許多時間磨合與練習，到完成編排、最後面對觀眾演出，都需要雙方敞開心胸及互相尊重和信任才能辦到。

不拘泥銀髮形象，享受當下的感動

活動立意好，但舉辦之初也碰到不少困難。陳維萍所長提到，頭兩屆時，所內同仁必須前往各學校熱舞社洽詢、推廣，或到長者聚集的據點宣傳，但往往會有年輕人找不到老人家，或有意願的長輩找不到青年世代一起跳街舞的情況，這時仁濟院便扮起媒合的角色。為激起大眾參與的信心，安老所更邀請幾位年輕人和所內的長輩共同拍攝一支宣傳MV，期間發生不少趣事，也見識到爺奶們勇於接觸新事物、自我調整的彈性。

陳維萍說，一開始長輩難免擔心自己穿無袖上衣不太禮貌、腿腳瘦弱乾癟露出來不太好看等，但經過鼓勵，都願意換上Ｔ恤、短褲，這就是很大的突破！

黑嘉麗老師也發現，同世代的長輩多有共同點，例如，比較謙虛或心態偏保守，「普遍會對自己沒信心，會一直說『老師我可能做不出來、妳不要編得太難』等，可是當音樂一放，大家幾乎都能開心地隨著節奏舞動。把心放開很重要！」

讓黑嘉麗印象深刻的是，2019年第三屆青銀比賽中，有一位94歲的阿嬤因身體的限制，導致許多動作無法像其他人靈活，但依舊一絲不苟地畫上全妝、配合演出，「我完全能感覺到她當下享受舞台、享受身邊有家人和朋友共舞的這份快樂，若每個人都可以學習阿嬤的精神，人生沒有一刻會白費！」

青銀組隊同舞，該注意哪些細節？

曾參與第二、三屆青銀街舞比賽並奪下季軍的「藝起玩Fun」，是一個由台中東海社區銀髮族和年輕學生共同組成的團體。指導樂齡街舞的林柏江老師說，原本就會定期練舞或上課，當時是長輩在網路上看到仁濟院舉辦比賽的訊息，便主動詢問老師是否能參加。不過，剛開始最大的挑戰不是找不到人，而是大家報名過於踴躍，但基於活動參加人數有限制，如何從中篩選出適合成員成了一大難題。於是，他們針對「排練出席率」、「能否記住並跳出正確的舞步」、「是否可搭配變換走位」、「充足的台風和自信」等四點，先在團隊內部進行小型選拔。當然，為了能夠即時溝通聯絡，能自行或透過家人協助使用LINE，也是必要條件之一。

「藝起玩Fun」來自台中，是一群志同道合的年輕人與東海社區發展協會長輩所組成的隊伍，於第二、三屆「青銀嘻哈街舞大賽」中奪得季軍。圖／台北仁濟院提供

同樣指導銀髮族街舞的陳彥叡老師表示，不少人會覺得電視上看到的街舞酷炫華麗，似乎很難學，那大多是節目效果、營造競爭感使然。「街舞其實是平易近人的社交舞蹈，透過不同種類的舞蹈組合變化，讓人能隨心所欲地用肢體表達自我，是很適合跨世代進行的活動。」然而，考慮長者的肌力、心肺功能與身體的協調性、平衡能力等，某些舞蹈動作必須適當改良，增強初學者學習時的信心。

享受跳舞樂趣，更要預防運動傷害

黑嘉麗老師提到，第一屆比賽時，或許因年輕人十分樂於參加，但比賽規定需要長輩加入，發現阿公阿嬤們反而成插花點綴的配角。隨著賽事越來越成熟，這種現象也改善許多，若未來能更凸顯每位長輩的特色，或使他們在舞台上的表演更具立體感，相信都能加分不少！她也提醒，享受跳舞帶來的樂趣和健康時，務必預防運動傷害，可從下列幾點做起：

1.提升腹部核心肌群力量：平時可採躺姿練習，類似仰臥起坐的動作，微微將上半身捲起，下背不離地，只需輕提起肩胛骨，即可鍛鍊腹部肌肉，有助維持身體在舞蹈時更穩定。

2.穿戴護具保護關節：關節隨年紀增長會跟著磨損，致使關節穩定度較為不足，建議長輩練習前，針對自己比較脆弱、易產生不適的部位，如踝、膝、肘、腰等處戴上護具。假使過程中不小心跌倒的話，透過護具的支撐及保護，相對較安全，能減少運動傷害發生。

3.先暖身再開始跳舞：可從散步加速到快走，幫身體提高溫度，直至略微出汗的狀態最佳。

舞蹈不僅能健身，也能讓人變得年輕有活力，台北仁濟院為促進創意老化與世代共融，舉辦「2021青銀嘻哈街舞大賽」至今已邁入第五屆。圖／台北仁濟院提供

線上尬舞，上網投票也有得獎機會

青銀嘻哈街舞大賽自2017年開辦以來，原本皆採現場表演，去年因新冠疫情影響，為降低群聚感染風險，首度將實體活動改為線上比賽。儘管少了台上台下互動的熱絡氣氛，卻也讓有意願參與的人，不需再舟車勞頓前往表演場地，不必受到原有的時地限制。

黑嘉麗老師觀察到，去年參賽影片中，演出者無論是身體或精神狀況都很不錯，舞蹈呈現出較高的完整性和豐富度，還可看到大家對於舞蹈場景、構圖甚至運鏡的巧思。建議今年參賽者在編排舞蹈之餘，可以藉由鏡頭讓評審及觀眾看到舞蹈想傳達的意涵，同時讓長輩們擁有更多發揮空間。

陳維萍所長說，本屆和去年一樣，除了將分別頒發第一名至第三名各一萬元、八千元、五千元的獎金之外，亦會額外選出人氣爆棚獎、最佳創意獎、團隊默契獎等項目來獎勵團隊的精彩表現，更祭出精美實用的禮品給點擊票選的網友們，鼓勵大家多多參與！

11/8至11/24下午06:00，歡迎至「2021青銀嘻哈街舞大賽」（www.tjci-codancing.com）網站參與投票，投票就有機會抽中Beats耳機、小米運動手環6、便利商店禮物卡等好禮！

【本文出自《大家健康雜誌》110年9、10月號，更多精彩內文請見大家健康雜誌】

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