2021新北歡樂耶誕城 樂高Lego為主題

2020年新北市歡樂耶誕城以「迪士尼童話光雕秀」再創新話題，無論是主題燈區、浪漫星橋光廊及藝術裝置都是人氣打卡點，集結重量級卡司演唱會與耶誕市集更是朝聖必備，不過因為12/30遇上首例英國變異病毒感染者，使得新北市觀旅局臨時決定提前於當晚就關城，消息一出，讓大批粉絲超捨不得。

圖／新北市政府提供

歷屆新北歡樂耶誕城通常於11月中旬就開幕，但隨著9月底疫情趨緩後，近期新北市才確定續辦活動，並計劃於12月3日開城！雖然尚未宣布詳細內容，但新北市表示拍美照、聽免費演唱會、爽逛市集的熱門配套一定都會回歸，並且還會以全新模式和大家見面。



圖／新北市政府提供

2020年的迪士尼主題，新北市長市長侯友宜也透露今年會加入異國風情元素，據相關人士指出，今年可能會「延續迪士尼」相關或是「樂高Lego主題」。不過日前已有網友分享，目前新北市政府前廣場已經開始佈置，並且可以窺見是用繽紛的色塊去拼接，讓人聯想到樂高配色，看來以樂高Lego為主題的機會相當大。

圖／新北市政府提供

關於2021新北歡樂耶誕城更詳細的資訊，包含演唱會卡司、新北市也將會在11月22日公布，如果有興趣的讀者不妨持續關注相關消息。

新北市歡樂耶誕城 Christmasland in New Taipei City

活動日期：2021年12月3日～2022年1月 (暫定)

活動地點：新北市板橋區中山路一段161號

主辦單位：新北市政府觀光旅遊局

連絡電話：+886 2 29603456

作者／Irene Chen

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