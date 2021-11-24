韓明星富豪 10位房地產大戶是他們

從Rain、金泰熙、G-Dragon到孫藝珍等韓星，投資房地產的眼光極佳，豪宅、商辦都在他們的涉獵範圍內，光是租金及買賣價差就能為他們帶來上百萬美元收益！以下，帶你盤點韓星10位房地產大戶：

Rain和金泰熙

Rain和金泰熙是韓國最有權勢的名人夫婦之一（圖片來源：RainCompany） Rain的購物中心還設有他的娛樂公司（圖片來源：RainCompany）

Rain和金泰熙經常名列財富榜單榜首，且令人信服，這是有理由的，據報導，這對夫婦擁有約7,200萬美元的房地產投資。

除了他們在漢南洞梨泰院共同持有價值440萬美元的住宅外， 金泰熙還在江南擁有三棟總價值約1200萬美元的建築，而Rain擁有一座價值530萬美元的豪華別墅和一座清潭洞的六層購物中心，該購物中心在2017年翻新後價值飆升，並為他帶來2600萬美元的利潤。

這對夫妻去年成為頭條新聞，當時他們決定在疫情期間將租金減半以幫助租戶。

李孝利

（圖片來源：JTBC）

（圖片來源：JTBC）

資深歌手李孝利也是房地產的大戶，並將大量財富用於買賣房產。

在過去的幾年裡，她估計已售出價值600萬美元的房地產，其中包括她著名的孝利寄宿家庭旅館，將其賣給了廣播電台。她最近購買的房地產是首爾漢南洞的一棟五層樓建築，以500萬美元的價格購入，商業大樓內設有韓國餐廳和海鮮餐廳，以及一些辦公室。

與Rain和金泰熙一樣，李孝利在疫情期間慷慨的免除了當月的全部租金。

秀智

2016年，秀智在江南區富裕的三成洞地區（也稱為三星社區）購買了一棟建築，這座混合用途建築以約330萬美元的價格購買，擁有住宅和商業空間，共七層，據報導，秀智每月光租金就賺進13,4000美元。

BTS Jin

防彈少年團成員Jin經常表態他對烹飪的熱愛，2018年，他和兄弟金錫中開了一家名為Ossu Seiromushi的日本料理餐廳，Jin目前擔任共同所有人兼董事，而他的兄弟則擔任餐廳的執行長。

餐廳採現代設計，特點是大量使用木材、極簡主義的配色，該餐廳擅長於將牛肉、豬肉和蔬菜切片放入長方形竹盒中烹製的日式料理。

靠近樂天世界的主要旅遊景點首爾石村湖附近的理想位置，這家受歡迎的餐廳據說在疫情前客人絡繹不絕，去年，當BTS成員在廣播中透露該餐廳因疫情而受到嚴重影響時，大批粉絲透過在社群媒體宣傳這家餐廳，並在限制解除後親自到訪以表支持。

河正宇

韓國演員河正宇（照片：CJ Ent） 河正宇擁有的兩座商業建築之一，星巴克為其主要租戶（圖片來源：Pencilk）

韓國演員河正宇是該國票房最高的電影明星之一，值得一提的是，他也是韓國四位主演電影票房過億的四位演員之一，也是最年輕的一位。

河正宇擁有兩棟商業大樓，在今年出售了一棟，有趣的是，這三棟大樓的租戶都是星巴克。他在首爾江西區的第一座星巴克大樓以650萬美元買下，這棟三層大樓完全由星巴克承租，長期租約至2031年。據報導，押金為357,000美元，每月租金為21,000美元，這使他的年收益率為4.16%。

他購買的第二棟建築是位於江灣道束草的一棟四層建築，以210萬美元的價格購買。整棟大樓目前也都被星巴克承租，位於首爾西部並以星巴克為主要租戶的第三座商業大樓已被出售，他從中賺取了380萬美元的利潤。

G-Dragon

Designed by Korean firm L’Eau design, The March Rabbit was inspired by the March Hare from Alice in Wonderland (Photography: Kim Yongkwan) The building is designed to invent new narratives for the city center (Photography: Kim Yongkwan)

G-Dragon是韓國最富有的名人之一，對房地產有著濃厚的興趣，他以2700萬美元購買了Galleria Fore，這是一座由法國建築師讓·努維爾（Jean Nouvel）設計的大樓。

他還買下880萬美元購買了一座名為「三月兔」（The March Rabbit）的商辦大樓，並斥資730萬美元購買了漢南九一的豪華頂層公寓。

由韓國工作室 Platform_a 設計，Cafe Mônsant 設有旋轉鏡面玻璃門（攝影：Yoon Joonhawn）

內部以火山石牆為特色，突出了火山島的景觀（攝影：Yoon Joonhawn）

除了建築，G-Dragon還有一家以他的名字命名的酒店，並作為送給家人的禮物，粉絲們可以入住這家由他父母經營的酒店，另外，他還在濟州島擁有一家由韓國工作室Platform_a設計的咖啡館，一名工作人員此前透露，這家咖啡館平均每天的收入為13,900美元。

Big Bang 太陽

眾所周知，Big Bang成員是房地產領域的投資專家，除了G-Dragon，太陽對韓國的房地產市場也很感興趣，2016年，他以約690萬美元的價格購買了位於漢南的一棟七層建築，據說每月的租賃收入估計為26,800美元。

2014年，他以375萬美元購買了位於高檔公寓大樓UN Village的2,490平方英尺別墅，此後，他賣掉了這處住所，以購買豪華的Janghak Paarc Hannam綜合大樓中的新住宅，據報導，他為此支付了1,320萬美元，這套公寓是他與妻子閔孝琳共同購買的，太陽持有94%，閔獲持有6%，這是在他們結婚一個月後達成的協議。

少女時代 Yuri

2020年10月，少女時代的Yuri在江南論賢洞購買了價值1100萬美元的五層樓建築，據說，她用自己的現金投資了大約200萬美元，同時從銀行借取900萬美元的貸款。

該公寓樓建於2003年，並於2017年改建，位於江南地區的黃金地段，該建築跨越五層，包括一層地下室。這是Yuri第二次購買豪宅，2012年，她以約130萬美元在江南區的高檔購物區清潭洞購買了一座豪華別墅。

孫藝珍

孫藝珍在江南擁有一棟價值1440萬美元的六層商業大樓，裡面有整形診所和化妝品店等美容相關企業。據報導，她用400萬美元現金支付了這座建築的費用，其餘的則透過銀行貸款支付。雖然這座建築建於1998年，此後一直沒有進行過翻修，但它維護良好，位於黃金地段，租金估計約為每月38,000美元，押金為421,990美元。

認識的哥哥 徐章勳

據說，徐章勳資產約2720萬美元，主要因其在投資房地產的遠見而累積大量財富，例如，他於2000年以180萬美元購買的江南五層樓現在價值超過1800萬美元。

作者／Cheryl Lai-Lim

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