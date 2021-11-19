基努李維從未獲「最性感男人」原因？《時人》解答了

2021地表最性感男人話題不斷！保羅路德（Paul Rudd）獲《時人》（People）雜誌頒發2021全球最性感男人後，在紐約參加電影《魔鬼剋星：未來世》（Ghostbusters：Afterlife）首映會時，他對外媒表示，要是老婆票選最性感男人：「我老婆一定會投給基努李維（Keanu Reeves）啊！」

保羅路德獲得最性感男人2021頭銜，日前出席電影首映會時接受外媒extratv在紅毯上的訪問，媒體問他，如果老婆茱莉亞格（Julie Yaeger）有投票權會不會投他？保羅路德馬上回答說：「不會！她會投給基努李維！」全場大笑，主持人繼續追問：「為什麼？基努李維是她最愛的明星嗎？」保羅路德微笑說：「拜託！他是基努李維欸！要是我我也會選他啊！」

同為50幾歲的大叔，其實57歲的基努李維跟52歲保羅路德的緣分，可追溯至2016年與史蒂芬霍金（Stephen Hawking）合作的短片《任何人都能玩量子》（Anyone Can Quantum），不過當時他們並沒有真正面對面的對手戲，基努李維僅擔任旁白與聲音演出，保羅路德則是在戲中與史蒂芬霍金進行一場困難的棋賽。

基努李維、保羅路德與史蒂芬霍金（Stephen Hawking）合作的短片《任何人都能玩量子》（Anyone Can Quantum）。

至於基努李維怎麼會沒得過美國《時人》雜誌的「最性感男人」頭銜呢？《時人》雜誌也立即在保羅路德受訪後做出說明。原來1994年時選出了三位候選人，分別是休葛蘭、金凱瑞和基努李維，但當年始終沒有選出冠軍。前編輯傑斯卡格爾（Jess Cagle）2015年驚覺竟有一年並沒有「最性感男人」才修正這件事，並且在2015年的電視特輯中與最性感男人大衛貝克漢（David Beckham）同步公布：1994年的最性感男人就是基努李維。

2021最性感男人保羅路德獲獎之後話題不斷，也獲得超多明星好友逗趣互動，像是鷹眼傑瑞米雷納（Jeremy Renner）就在Instagram貼出兩人「50大叔」合照取笑他怎麼看起來「跟帥一點都扯不上關係」，艾莉西亞席維史東也表示：「我一直覺得他長得很像鮑德溫。」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）也貼出與他的合照表示：「你都沒變老，這很詭異！不過我們還是愛你啦」。

作者／Nicole Hsieh

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