日本愛子公主破150年傳統：20歲成年禮自願戴二手「皇冠」

愛子公主12月將成年

2001年出生的愛子公主即將於12月1日年滿20歲，依照日本皇室規定，女性皇族在成年禮通常會訂製一頂專屬皇冠，像是剛剛出嫁的小室真子成年時，當時也花了2,800萬日幣（約新台幣678萬元）製作新皇冠。

放棄製作新皇冠

如今愛子公主也將成年，善良的公主在與父親德仁天皇商討後，並且透過宮內廳對外表示：「有鑑於全國經濟狀況因新冠肺炎萎縮，因此決定不訂製新的皇冠，改向姑姑黑田清子借用。」據悉，這舉動可是日本皇室150年來，首次沒有替公主在成年禮時製作新皇冠。

愛子公主贏得民心

根據日本媒體報導，愛子公主放棄製作新皇冠此舉將替皇室節省日幣2,800萬元（約台幣678萬元）的開銷。報導一出日本民眾多數對於愛子公主放棄皇冠一事多持正面評價，更讚她是「皇室典範」、「愛子公主獲得了國民的信賴」、「讚嘆天皇皇后的英明判斷」。此外，其實早在4月宮內廳公布2021年度預算時，就已經因為沒有規劃愛子的皇冠製作費用而廣受日本網友熱議。

成年禮將順延至5日舉辦

另外，由於愛子公主生日當天為平日，宮內廳表示：「為不影響課業，成年禮順延至12月5日舉行。」12月5日當天上午愛子公主將先參拜皇室祖先，再由父親德仁天皇授予女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」；下午則穿戴王冠、勳章與晚禮服，在宮殿向雙親進行成年問候，隨再後向祖父母明仁上皇夫妻致意。

日本皇冠小知識：前日本公主真子已把皇冠交還給皇室

值得一提的是，由於皇冠是使用專門提供皇室各種活動的「宮廷費」製作，所以並非個人持有物，而是歸國家所有，因此小室真子婚後也將皇冠歸還給日本皇室，目前則由宮內廳保管。

日本皇冠小知識：前日本公主清子的皇冠是自己的

雖然女性皇族的皇冠大多是皇室的所有物，但是德仁天王的妹妹黑田清子當初成年時正逢昭和天皇駕崩，皇室處於服喪階段，因此時任天皇的明仁上皇便改使用私人經費的「內廷費」替女兒清子製作皇冠，所以即便黑田清子婚後脫離皇室，皇冠仍然屬於她的所有物，也正因如此，愛子公主這次才能跳過複雜的程序直接向姑姑商借皇冠。

作者／Irene Chen

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