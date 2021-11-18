經典再現 Tiffany 2021 全新「Jean Schlumberger 高級珠寶」系列

打破傳統配色原則、無所極限的天馬行空奇想、獨有美學視角，以及向艱深工藝技術極限挑戰的魄力，造就了 Jean Schlumberger 於珠寶史上名留經典的傳奇地位。「Tiffany 2021 全新 Jean Schlumberger 高級珠寶系列」讓我們再次見證此位珠寶藝術家充滿詩意的曠世鉅作。

「美麗設計，成就美麗人生」Tiffany 為珠寶史打開展嶄新篇章

珠寶發源地本源自於歐洲，舉凡英國維多利亞時期（Victorian Era）、法國新藝術風格（Art Nouveau）、裝飾藝術時期（Art Deco），所有珠寶史上最重要經典風格，皆以歐洲藝術史來作為分水嶺，就連轉換式珠寶、隱密式鑲嵌、立體浮雕….等工藝技術也源自於此，因此對於歐洲文化，珠寶並不足為奇。但就本無皇室貴族體系的美國而言則不是，對美國一般大眾來說，珠寶完全是一幕遙不可及的陌生影像。直至 Tiffany 創辦人 Charles Lewis Tiffany ，因稟持著對於珍稀寶石有著狂熱般的迷戀，於1848年遠渡重洋飛往歐洲買下了大批皇室珠寶，可說第一位讓本屬於歐洲貴族的奢華藝術飄洋過海至美國的引領者，因此 Charles Lewis Tiffany 被美國傳媒封為「鑽石之王」，Tiffany 從此在珠寶史上打開了第一篇華麗扉頁。而 Charles Lewis Tiffany 在看待珠寶時與歐洲文化最與眾不同之處，在於他認為“珠寶不該只是束之高閣於珠寶盒中的昂貴藏品，理應是佩戴者日常生活的品味延伸“，同時堅信著「美麗設計方能成就美麗人生」，也因為這般如浩海般的包容心，於是當Tiffany與 Jean Schlumberger 這位被法國政府頒發勳章受封為爵士，更是首位獲得美國時尚界 Coty 獎的珠寶設計師相遇時，Tiffany 於珠寶史上真正奠定了崇高地位，品牌成立直至今日長達 185 年歷史，依舊謹守著核心價值以及經典 DNA，同時又能與時俱進將當代流行文化加入作品當中，也於是 Tiffany 創作永遠深植人心並且永存於大時代經典。

外人眼中的幻想奇才 真正的「現實主義實踐家」

「 Tiffany 2021 Jean Schlumberger 高級珠寶展 」由一件「 Tiffany & Co. Schlumberger Thistle 薊花項鍊」領軍，率隊依序展出史隆伯傑創作、 Tiffany 四大傳奇寶石、Tiffany Setting 經典六爪鑲嵌鑽戒與各式頂級美鑽設計，以及紅藍寶祖母綠三大珍稀寶石作品。

此次珠寶展最重要首位要角 — Jean Schlumberger ，之所以被稱之為「二十世紀最具天賦才華的藝術家之一」，在於他毫無框架的無限想像力，就連時尚史上最傳奇編輯 Dianne Vreeland 都如此形容：「他是如此了解存在於世界裡的所有美麗幻想，但幻想的是這個世界， Jean Schlumberger 才是真正的 『現實主義實踐家』」。而在他眾所天馬行空看似浪漫的作品背後，其實皆由無數艱深工藝技術，以及個人獨特美學視角所架構而成。

打破傳統珠寶配色框架 紡織世家血脈獨有美學

首先，出身於法國紡織世家第二代的成長背景，Jean Schlumberger 將家族血脈緊扣延伸於珠寶設計中，因此於他作品裡，常見流蘇、釘扣、繩索、縫線…..等服裝織物細節，但貴重金屬本質極其堅硬，若要能呈現出宛若織物般柔軟視覺感，以及配戴時的滑順舒適度，於拋光與扭轉技術方面若無至頂級之境，是絕無可能實現。此次珠寶展中「Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與 18K 金鑽石手環」與「 Tiffany & Co. Schlumberger Cooper 鉑金與 18K 金鑲鑽手環」兩只作品上，就能清晰可見此工藝技術。而就顏色方面，傳統珠寶設計往往以鉑金、18K白金冷色系貴重金屬搭配同屬於冷色系白鑽，但史隆伯傑完全打破此既有框架，以暖色系貴重金屬如 18K黃金來勾勒整體輪廓，或是以中央主視覺線條來安排，藉此將白鑽透過完美比例協調呈現，此次領軍之作「 Tiffany & Co. Schlumberger Thistle 薊花項鍊」以及「 Tiffany & Co. Schlumberger Cascade 南洋養殖珍珠及鑽石胸針」，便是由暖色系18K黃金來作為薊花項鍊與胸針上鑽石葉片與花瓣的延伸枝節。而「Tiffany & Co. Schlumberger 緞帶扇形耳環」與「Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與 18K金鑲嵌鑽石耳環」，則是以此來勾勒作品整體框架輪廓。但若要深究 Jean Schlumberger 為何能被譽為藝術家而非僅止於珠寶設計師，最重要因素在於“無所極限的想像力”，正所謂專業技術努力便能及，但獨有美學視角才是勝出關鍵。

無所極限想像力 超越擬真境界的藝術意象

Jean Schlumberger 於法屬西印度群島有一間度假別墅，即使後來移居紐約被當時的 Tiffany 董事長 Walter Honing 邀任公司副總裁，同時委任為首席珠寶設計掌舵手，他仍時不時前往別墅度假，而那裡的海洋生物與大自然動植物，便是他創作時無限的靈感來源，而由Jean Schlumberger 所執手大自然元素，也都不僅只是擬真而已，而是宛若童話故事裡的奇幻世界，正如「Tiffany & Co. Schlumberger Sea Anemone 海葵造型胸針」與「Tiffany & Co. Schlumberger 石上鳥胸針」，無疑是他充滿詩意又深具奇思幻想力的徹底實踐。而前者鑲嵌有沙弗萊石，後者則以丹泉石為主視覺焦點，兩者皆為 Tiffany 四大傳奇寶石之一，可說是將 Jean Schlumberger 與 Tiffany 最具代表性設計元素同時完美展演。

Tiffany 經典設計 以愛與承諾的美好象徵

除了「Jean Schlumberger 高級珠寶系列」，另一「Tiffany 高級珠寶系列」則能見品牌以愛與承諾的美好象徵，透過設計與工藝傳遞「鑽石之王」精神，舉「Tiffany Setting 鉑金鑽石戒指」為例，便讓我們重新見品牌著名的「六爪鑲嵌法」，十克拉鑽石被金屬鑲爪高高托起，為鑽石取得了最大值外來光源，因而閃耀出極致璀璨火光。「鉑金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石冠冕」則為此展中最令人意想不到驚喜之作，冠冕在 Tiffany 的珠寶軌跡裡並不屬於常見作品，但即使罕見，一出手便完全清晰可見 Tiffany 在刻畫品牌核心精神方面，是如此精準的傳承延續至今，這只淡雅而內斂的粉色冠冕，述盡了品牌以「愛」為核心，同時與時俱進的現代設計。而特別由西班牙頂尖 Wanda Studio 所操刀空運來台的立體紙雕，讓「 Tiffany 2021 Jean Schlumberger 高級珠寶展 」已達藝術展等級，讓人一入其內就像跳脫了時空前往一處奇幻之境，更因為紙雕藝術完全切合呼應了史隆伯傑總是善用 3D 立體的表現手法，讓觀者深刻親眼見證了此位傳奇珠寶設計師的絕美鉅作。

作者／Tatler Taiwan

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