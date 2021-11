經典再現 Tiffany 2021 全新「Jean Schlumberger 高級珠寶」系列

此次珠寶展最重要首位要角 — Jean Schlumberger ,之所以被稱之為「二十世紀最具天賦才華的藝術家之一」,在於他毫無框架的無限想像力,就連時尚史上最傳奇編輯 Dianne Vreeland 都如此形容:「他是如此了解存在於世界裡的所有美麗幻想,但幻想的是這個世界, Jean Schlumberger 才是真正的 『現實主義實踐家』」。而在他眾所天馬行空看似浪漫的作品背後,其實皆由無數艱深工藝技術,以及個人獨特美學視角所架構而成。

首先,出身於法國紡織世家第二代的成長背景,Jean Schlumberger 將家族血脈緊扣延伸於珠寶設計中,因此於他作品裡,常見流蘇、釘扣、繩索、縫線…..等服裝織物細節,但貴重金屬本質極其堅硬,若要能呈現出宛若織物般柔軟視覺感,以及配戴時的滑順舒適度,於拋光與扭轉技術方面若無至頂級之境,是絕無可能實現。此次珠寶展中「Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與 18K 金鑽石手環」與「 Tiffany & Co. Schlumberger Cooper 鉑金與 18K 金鑲鑽手環」兩只作品上,就能清晰可見此工藝技術。而就顏色方面,傳統珠寶設計往往以鉑金、18K白金冷色系貴重金屬搭配同屬於冷色系白鑽,但史隆伯傑完全打破此既有框架,以暖色系貴重金屬如 18K黃金來勾勒整體輪廓,或是以中央主視覺線條來安排,藉此將白鑽透過完美比例協調呈現,此次領軍之作「 Tiffany & Co. Schlumberger Thistle 薊花項鍊」以及「 Tiffany & Co. Schlumberger Cascade 南洋養殖珍珠及鑽石胸針」,便是由暖色系18K黃金來作為薊花項鍊與胸針上鑽石葉片與花瓣的延伸枝節。而「Tiffany & Co. Schlumberger 緞帶扇形耳環」與「Tiffany & Co. Schlumberger 鉑金與 18K金鑲嵌鑽石耳環」,則是以此來勾勒作品整體框架輪廓。但若要深究 Jean Schlumberger 為何能被譽為藝術家而非僅止於珠寶設計師,最重要因素在於“無所極限的想像力”,正所謂專業技術努力便能及,但獨有美學視角才是勝出關鍵。