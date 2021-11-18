經典再現 Tiffany 2021 全新「Jean Schlumberger 高級珠寶」系列
打破傳統配色原則、無所極限的天馬行空奇想、獨有美學視角，以及向艱深工藝技術極限挑戰的魄力，造就了 Jean Schlumberger 於珠寶史上名留經典的傳奇地位。「Tiffany 2021 全新 Jean Schlumberger 高級珠寶系列」讓我們再次見證此位珠寶藝術家充滿詩意的曠世鉅作。
「美麗設計，成就美麗人生」Tiffany 為珠寶史打開展嶄新篇章
外人眼中的幻想奇才 真正的「現實主義實踐家」
此次珠寶展最重要首位要角 — Jean Schlumberger ，之所以被稱之為「二十世紀最具天賦才華的藝術家之一」，在於他毫無框架的無限想像力，就連時尚史上最傳奇編輯 Dianne Vreeland 都如此形容：「他是如此了解存在於世界裡的所有美麗幻想，但幻想的是這個世界， Jean Schlumberger 才是真正的 『現實主義實踐家』」。而在他眾所天馬行空看似浪漫的作品背後，其實皆由無數艱深工藝技術，以及個人獨特美學視角所架構而成。
打破傳統珠寶配色框架 紡織世家血脈獨有美學
無所極限想像力 超越擬真境界的藝術意象
Jean Schlumberger 於法屬西印度群島有一間度假別墅，即使後來移居紐約被當時的 Tiffany 董事長 Walter Honing 邀任公司副總裁，同時委任為首席珠寶設計掌舵手，他仍時不時前往別墅度假，而那裡的海洋生物與大自然動植物，便是他創作時無限的靈感來源，而由Jean Schlumberger 所執手大自然元素，也都不僅只是擬真而已，而是宛若童話故事裡的奇幻世界，正如「Tiffany & Co. Schlumberger Sea Anemone 海葵造型胸針」與「Tiffany & Co. Schlumberger 石上鳥胸針」，無疑是他充滿詩意又深具奇思幻想力的徹底實踐。而前者鑲嵌有沙弗萊石，後者則以丹泉石為主視覺焦點，兩者皆為 Tiffany 四大傳奇寶石之一，可說是將 Jean Schlumberger 與 Tiffany 最具代表性設計元素同時完美展演。
Tiffany 經典設計 以愛與承諾的美好象徵
作者／Tatler Taiwan
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