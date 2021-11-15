拿破崙第一任妻子遺物 法國工藝製后冠將登倫敦蘇富比拍賣會

拿破崙第一任妻子約瑟芬皇后的兩頂后冠將登今年12月蘇富比拍賣會，有望以270,000美元落入收藏家口袋！

拿破崙第一任妻子約瑟芬皇后（約瑟芬·德·博阿爾內，Empress Joséphine Bonaparte）的兩頂后冠將登今年12月蘇富比拍賣會，其中一頂皇冠與她的肖像上的極為相似。

這兩皇冠都是19世紀初法國工藝的精美典範，於1808年在巴黎製造。

Jacques-Amboise Oliveras 的金色、浮雕和琺瑯皇冠，約製於1808年（照片：蘇富比）

紅玉髓、琺瑯和黃金皇冠，約製於1808年（照片：蘇富比）

法國大革命後，拿破崙試圖透過普及古羅馬的歷史，使他的權力主張合法化，甚至用古代肖像浮雕裝飾他的加冕王冠。

他的妻子同樣接受了這些文化元素，肖像上也經常可以看到她穿戴與古羅馬有關的衣服和珠寶，以提升她丈夫的地位。

這解釋了每頂頭飾在拿破崙政權期間的新古典主義設計，令人難以置信的是，這兩頂皇冠都裝在其原始的巴黎皮盒中，在150年來首次出現，並被保存在英國的私人收藏中。

它們的估價分別為270,000美元至410,000美元；和135,000美元至270,000美元。

蘇富比倫敦拍賣會將於2021年12月7日舉行

作者／Annie Darling、HAYLEY YU

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。