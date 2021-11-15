貝佐斯砸22億在夏威夷買豪宅 靜謐莊園曝光

世界第二巨富亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）斥資7800萬元美金（約22億台幣）在夏威夷茂伊島La Perouse灣購買濱海豪宅，雖然22億聽起來是一筆大數字，但對於資產近2000億元的貝佐斯來說只是九牛一毛，並且買下這座靜謐莊園，據傳為也是為了討女朋友蘿拉桑切斯（Lauren Sánchez）的歡心。

據《紐約郵報》 證實，貝佐斯近期於夏威夷置產，該莊園占地14英畝，共擁有三棟建築，包括主體結構，面積為4,450平方英尺，裡頭擁有三間臥室和三間浴室 ；第二棟建築為1,839平方英尺，裡頭有兩間臥室和兩間半浴室；第三個是為1,815平方英尺，有三間臥室和一間浴室；另外，還有700平方英尺的大型圓形游泳池所組合而成。

圖／Google Maps

圖／Google Maps

這棟豪宅原屋主是科羅拉多州能源大亨Doug Schatz，1996年以420萬美元購入。雖然目前尚不清楚貝佐斯是何時購買了這處房產，但他在9月中旬曾捐贈給夏威夷土地一筆信託基金，該信託基金負責毛伊島的環境保護工作。同時根據報導指出，他和51歲女友蘿拉桑切斯也曾向當地的幾家慈善機構捐款，為的就是要讓當地居民感受到他們也是社區的一份子。

圖／Maui Magazine

圖／Maui Magazine

貝佐斯夏威夷豪宅坐擁著絕美海景，並且隱密度高達100％，同時目前並沒有太多的莊園內部照片流出，因為它從未出現在房地產市場上。

同時，哈萊亞卡拉生態旅遊公司也表示，貝佐斯的莊園被休眠的火山熔岩平原給包圍，這裡的haleakalā volcano（哈萊亞卡拉火山）可是比紐約市帝國大廈大八倍，其熱點溫度可達華氏2500度，最後一次噴發是在1790年，據科學家稱，預計它會在 500 年內再次爆發，所以也有當地居民出面表示，這莊園豪宅雖有隱密度但並不是這麼的安全。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。