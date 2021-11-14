印度版陳樹菊！賣橘子維生、花畢生積蓄建蓋小學

全球有許多為善不欲人知的人，例如今天要介紹給各位的這位主角哈賈巴。來自印的哈賈巴現年 68 歲，在從小長大的家鄉芒格洛爾（Mangalore）經營著水果攤販，主要販售橘子為主，而每日總收入約為 150 盧比（大約新台幣 56 元）。雖然是比較微薄的薪水，但他卻靠著省吃儉用度日，最後買下 0.4 公頃大的土地蓋學校。



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據了解，哈賈巴出生於貧困的穆斯林家庭，由於村莊裡頭沒有學校，再加上為了養家糊口，因此他自小就沒有接受過教育，一直以來都是透過賣橘子來維持家中的經濟。根據外媒「The Indian Express」報導，1990 年，有兩位外國遊客到他的攤販上購買水果，並用英文詢問多少錢，不料哈賈巴因為從未上過英文課，所以完全無法回應對方，甚至聽不懂他們在說什麼。

有了這樣的尷尬經歷，哈賈巴頓時意識到正規教育的重要性，於是他在心中立下新目標，希望村莊裡的孩子們，有朝一日都能夠去學校上學、接受他從未享有過的教育經驗。

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哈賈巴許下誓言後，每天勤儉持家、日復一日的努力工作，把一部分的收入存下來。直到 2000 年，哈賈巴花費 10 年存款，終於累積了豐厚的積蓄，購買 0.4 公頃的土地、建蓋小學，而且順利的讓學校開張。從開校至今，校內共有 175 名學生，以及設有 10 個班級。

日前在印度舉行的「蓮花獎」頒獎典禮上，哈賈巴也是受獎者之一（蓮花獎是在藝術、教育、工業、文學、科學、體育、醫藥、社會服務和公共生活等領域，表揚為印度做出傑出貢獻的人物）。然而印度總統柯文德（Ram Nath Kovind），也在個人 Twitter 上分享出哈賈巴的照片。

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哈賈巴受到表揚後獲得大量關注，而他也透露接下來的目標是建立一所「大學預備學校」，希望可以讓更多的青少年接受到完整的教育體系。雖然哈賈巴的處境與能力有限，但他仍盡可能地為家鄉奉獻，無私奉獻精相當鼓舞人心。

作者／Allison Chen

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