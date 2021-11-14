時代劇《茶金》5 大看點解析 茶商興衰歷史一次看

2021 年壓軸台劇《茶金》終於將在今晚開播，繼《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》後，這部重磅時代劇你同樣不能錯過！

上週《四樓的天堂》完結後，緊接著交棒的台劇就是《茶金》！由《一把青》、《我們與惡的距離》和《火神的眼淚》製作團隊一同打造，故事背景發生在台灣 1950 年代，劇情圍繞在全台最大的茶葉出口商家庭，並還原當時的商場鬥爭。從之前釋出的前導預告到角色劇照，劇迷宛如一秒搭上時光機回到過去的輝煌時刻，本篇 Tatler 整理出《茶金》的 5 大看點，趁著播出前來了解一番吧！

實力派演員同台飆演技

圖片來源／CATCHPLAY+ 提供

《茶金》除了有金鐘團隊領軍打造外，主演陣容一字排開，包含連俞涵、郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏與許安植，不難發現各個都是當今最具話題的實力派演員。女主角連俞涵憑藉《一把青》拿下第 51 屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」，睽違多年再度接演時代劇，在劇中和郭子乾是父女檔，兩人有精彩的對手戲，值得一提的是，出道超過 30 年的郭子乾，這回是首度出任男主角。

圖片來源／公視

另外，飾演戰俘的溫昇豪，有別於過去的紳士型男精緻造型，在《茶金》難得展現頹廢的一面；以及在今年金鐘獎成為雙料得主的薛仕凌，將顛覆以往戲劇作品的形象，以文質彬彬的乖巧書生形象登場。

台劇首例的高規格製作

圖片來源／CATCHPLAY+ 提供

全劇耗時三年多籌備，不論是場景還是角色造型，每項細節絲毫不馬虎。劇組長達 114 天在台環島，前往逾 20 處古蹟取景拍攝，強調出相當寫實的故事背景，並以利完整還原茶商的輝煌時代。為了凸顯細膩的時代氛圍，《茶金》動用了上千顆動畫特效鏡頭，甚至是首部採用 4K／UHD（高動態範圍）製作的台劇，在視覺上打造出前所未有的高清高畫質觀劇體驗。

還原台灣歷史文化

圖片來源／公視

1949 年，由郭子乾飾演茶葉大王「吉桑」，在那年代並沒有出現女性商人，而是由男性獨佔權力，不過連俞涵所飾演的茶廠千金「薏心」不顧父親反對，決心要奮鬥且帶領臺灣茶走向世界。《茶金》劇組在視覺上極力做到「和洋折衷」的效果，透過建築、美術和角色造型，完美呈現時代劇中的樣貌與文化。

圖片來源／公視

這回也特別邀請到金鐘造型指導姚君操刀，考究了該年代的著裝、髮型、妝容。製作人湯昇榮提到，要重建當時的時代氛圍之餘，更得還原當時國際政治的變化、政府跟民間的衝突，困難指數相當高，對於台劇的製作預算來說，無疑是一大艱難的挑戰。

多種語言展現多元化

圖片來源／公視

《茶金》不但是首部海陸腔客語劇，而且全劇總共使用了 6 種語言，這也讓主演們在受訪時紛紛表示，拍攝難度大幅倍增。在經營茶葉出口商的時空背景下，除了新竹北埔以客語為主外，還有國語、閩南語、上海話、英語、日語穿插其中，不同民族的語言，也間接展現了多元化的特色。

小人物故事引共鳴

圖片來源／公視

《茶金》靈感源自於真實歷史事件，講述 1950 年代發生於新竹北埔的茶產業，全台最大茶廠的獨生女「薏心」，在爾虞我詐的商場中，接管債台高築的家族事業。以女性視角切入，她靠茶葉創造經濟奇蹟，而觀眾則是可以藉由看著一間茶廠的興衰。

導演林均陽細膩描繪時代洪流中的小人物故事，劇中各個角色設定皆是以在現實生活中的平凡人物為出發點，舉凡茶葉大王、茶商千金、尋家無依的失意戰俘、力爭上游的窮學生，他們不願向環境低頭，在大環境洪流中扭轉著命運。

作者／Allison Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。