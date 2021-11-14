婚禮連辦三天 芭黎絲希爾頓婚禮揭曉

芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）日前舉辦婚禮，奢華婚禮細節成為熱門話題。先前閨蜜爆料她將穿11件婚紗，在教堂完婚等，隨著婚禮進行終於揭曉，她換穿了四套不同婚紗，這場婚禮將是一連三天的盛會，且全程皆會拍攝電視特輯。

芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）最終選擇在已故祖父的莊園貝萊爾莊園，與卡特雷姆 (Carter Reum) 舉行婚禮，金卡戴珊 （Kim Kardashian）、妮可里奇 （Nicole Richie）都前往參加。她一共換穿了四套禮服，三套長禮服、一套俏皮的短禮服，其中包括Oscar de la Renta的高級訂製婚紗。

IG@thehappyfamily_

據芭黎絲希爾頓透露，她與新郎都從婚禮前就開始哭泣。婚禮後，芭黎絲希爾頓在個人網站上發表了感人的文章，內容說到：「在過去的二十年裡，我在公眾眼中過著非常獨特的生活，多年來，我一直在尋找我的伴侶。一個不是對“Paris Hilton”著迷的人，而是一個看到真實的我並因此愛我的人。」

芭黎絲感動地表示：「我終於可以親吻我的王子，開始我從小就夢寐以求的幸福生活。這是一場真正的童話婚禮。」她描述婚禮現場：「我爸爸看到我穿著婚紗時的反應最甜蜜。看到他眼中的光芒，我感覺自己又變回一個小女孩。可見他是多麼的驕傲。」 芭黎絲文中表示：「我告訴卡特不能哭，因為那樣我會開始哭，我會毀掉睫毛膏。當然，他確實哭了，但我想是我先哭了。那是一個灰姑娘的時刻，我知道我找到了我的真愛。」

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她形容這場婚禮「太超現實，就像我一生都在夢想這一刻。」而在最重要的那一刻，芭黎絲描述：「我走到祭壇的盡頭，卡特握住了我的手。突然間我沒有那麼緊張了。卡特對我產生了這種影響……他讓一切都像童話故事。我們交換了誓言，我們的『我願意』就像夢想一樣美，我終於成了最迷人王子的妻子！」

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這場童話婚禮總共將舉行一連三天，芭黎絲也在個人網站分享了她婚禮當天使用的保養和彩妝品，包括海洋拉娜乳霜、MAKE UP FOR EVER遮瑕膏等。

作者／Nicole Hsieh

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