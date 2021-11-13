盤點貓星人10個最萌瞬間 連厭世臉都好療癒

可愛貓星人。圖／Tatler Taiwan提供
可愛貓星人。圖／Tatler Taiwan提供

這隻名為Waffles的貓真的是活出主人的樣子！看完他那專屬臉部按摩的影片，真的好想直接在辦公室就地來個兩小時按摩啊！當你還在想：「為什麼我不能像他一樣」的時候，請你看看人家睡的是鈔票，只需要指使貓奴們去工作，自己負責享受就可以了！

 

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不知到窗外是什麼讓Smoothie那麼激動？這有沒有像你週一的晨會後，發現自己還有一堆事還沒做，突然集中一千萬分精神打字，效率爆表的樣子？

你也超愛看毛小孩露出各式各樣的鬼臉嗎？那你一定要追蹤Nala，他就是貓界的鬼臉專業戶，光看他超有戲的表情，就可以想像他平常有多調皮搗蛋，但圓圓的眼睛無辜的看著你的時候，你能不原諒他嗎？

沒有小孩可以在萬聖節讓你玩cosplay沒關係，毛小孩玩起來也是超可愛！看到Coby被扮成幽靈，配上他超厭世的表情，是不是也忍不住讓你笑出來，而他的最新「學者」扮相，配上不知所以然呆萌，反差感也是分分鐘圈粉無數啊！

 

 

作者／Hayley Yu　
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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