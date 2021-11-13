現場登記打疫苗懶人包 北市16個隨到隨打接種站

打疫苗以往僅有用1922平台預約疫苗方式，現在台北市開放現場登記就能打COVID-19疫苗！共有15個可現場登記就可打地點，另外還有23家醫院不需透過1922預約、直接使用醫院預約掛號就能打AZ、BNT疫苗等，詳細資訊快往下看！

台北開放現場登記打COVID-19疫苗，不過究竟在哪些地方現場即可接種肺炎疫苗？又有哪些醫院不用上1922預約，只要掛號就能打疫苗的醫院有哪幾家？台北市政府公告其實有16個地點現場登記就能打疫苗，另有23家醫院掛號就能注射疫苗。

第14輪疫苗預約11/12中午截止，預計11/13起就會陸續開始接種。不過如果沒有上預約平台預約的民眾，其實現在已經開放現場登記接種站、以及以醫院掛號即可接種的兩種方式，藉以提高疫苗接種涵蓋率。

16個台北市疫苗現場登記接種站

台北市政府衛生局

台北市疫苗現場登記接種站包括：信義區市府接種站、聯醫松德院區、大安區中山醫院、中心綜合醫院、中山區的聯醫林森院區、萬華富福區民活動中心、聯醫和平院區、聯醫婦幼院區、慈濟大同聯絡處、聯醫中興院區、文山的萬福區民活動中心、景美醫院、南港成德區民活動中心、士林科教館接種站、聯醫陽明院區、西園醫院等共16個接種站開放現場登記接種，民眾可多加利用，不過各地點仍有數量限制，可先預約以免疫苗用罄。

23家醫院可掛號預約打疫苗

台北市政府衛生局

台北市政府衛生局

另外還有以下23個台北市醫院可掛號預約疫苗，不需等1922平台開放登記即可打疫苗，包括台北長庚醫院、三總松山、北醫附醫、聯醫松德院區、連醫仁愛院區、聯醫婦幼院區、聯醫中興院區、聯醫忠孝院區、聯醫陽明院區、聯醫和平院區、宏恩綜合醫院、中心綜合醫院、秀傳醫院（電話預約）、協和婦女醫院（電話預約）、中山醫院、馬偕醫院、新光醫院、和信醫院、台大醫院、台北榮總、萬芳醫院、景美醫院、中國醫台北分院。

預約接種資格及施打間隔

未接種第一劑的人可選BNT、AZ或高端疫苗，各廠牌疫苗接種資格：BNT疫苗需滿12歲以上、AZ疫苗滿18歲以上、高端疫苗滿20歲以上。11月13日起開放18歲以上可預約莫德納第一劑。

另外，為提升第二劑疫苗接種涵蓋率，中央調整二劑疫苗間隔時程，BNT疫苗間隔4週、AZ疫苗8週、莫德納4週，高端仍維持4週即可接種第二劑。接種時請備妥「健保卡」，若是打第二劑疫苗接種請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)。 相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線(02)2375-3782及1999市民熱線詢問，醫院訊息在衛生局官網/新冠肺炎疫苗專區/重要訊息會不斷更新，可隨時上網查詢。

作者／Nicole Hsieh

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。