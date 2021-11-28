如果能改寫歷史的話…假設語氣的「最新文法」
【閱讀重點】
- 英語裡的口語用法，每隔一段時間都會出現「以訛傳訛」卻變「正確用法」的現象。
- 近期「如果早知道…就…」的假設句型，出現了時態上的改變。
- 語言是一個環環相扣的系統，每一種新用法出現，都可能是一連串連鎖反應的結果。
英語裡常聽到很多用法跟課本教的不一樣，例如常有人說， “It was real nice.” 而不說「正確」的 “It was really nice.”，學習者可能會自問，這美國人怎麼了，自己的母語都講不好？
先來問一下，有沒有聽過有人把
當「以訛傳訛」的用法變成「正確用法」
當有人指出這些發音「錯誤」時，這應該不太會打擊對方對自己語言能力的信心，究竟是自己的母語。英語母語者聽到你指出他的英文「錯誤」時，感受是一樣的：反正大家都這麼說，這會有什麼問題呢？其實每個語言都如此。類似這樣的「錯」，用的人越多，時間越久，原來的「錯」，漸漸會變「對」。實際上，這也是語言不斷改變的來頭之一。
這些語言上的改變，因為是慢慢進行的，使用者往往不太會注意到，直到已經非常普遍後，可能會有人說，ㄝ，真的有這回事喔。可能有人會發牢騷，唉聲歎氣地說，語言已經被敗壞，可是實際上，每一個時代都有一樣的現象發生。
「錯誤」用法發展到某一個地步時，不那麼用，會聽起來很「學究」，甚至討人厭。一般的課本是非常保守的，所以就算某個變化已經很普遍，課本常會繼續堅持傳統的說法。其中一個後遺症是，年輕人會越來越不信任課本和學校裡教的固化又過時的內容和「規則」，尤其是能用網路驗證真正的實際用法時，要不然就會學到一種聽起來較僵硬不自然的英語。
英語裡的「過去分詞」不見了？
我們之前已經介紹過英語動詞系統裡一個正在進行的大變化，就是，不規則動詞中，如果原來有三種不同的型態，例如 go, went, gone，有很多人卻會把第二個和第三個型態合併起來，兩個都直接用簡單過去式，廢除了原來的過去分詞，例如go, went, gone會變成go, went, went： “I’ve went past here before.”（我曾經路過這個地方。） 下面再多舉幾個例子：
現在越來越多的人，包括教育程度極高的人在內，不知不覺也就跟著這麼用了，可以用YouGlish 來驗證。
“if” 假設語氣句型有4種
本篇要討論的，是另一種文法上的大改變，也就是：第三類 “if” 條件句的改變。
英語條件句的種類和規則，學校都有教，考試也會考，不過，我們還是先做個簡短的複習，來重溫一下英文條件句的結構和類型。
就結構而言，一般條件句裡有個 “if” 開頭的子句，叫做「假設」(hypothesis)，常放在句子的前面，後面一段是「結論」(conclusion)，意思是，如果前面的部分能成立的話，後面的部分就可以實現，基本結構和意思跟中文「如果…… 的話，那就……」的條件句差不多。前後段的順序其實也可以顛倒過來，可是方便起見，我們還是用「前段」來指「假設」部分，「後段」來指「結果」部分。
英語條件句可以分成四種類型，再加上兩種混合類型。每一種類型都有兩種非常重要的變數一定一定得好好注意：
文法上要注意：時態 (tense)
意思上要注意：真實世界 (“realis”) vs. 虛擬世界 (“irrealis”)
傳統上用編號0. 到 3. 來區別條件句的四種類型，兩種「混合條件句」(mixed conditional) 沒有編號，請參考下面的圖表：
文法上，第0. 和第 1. 類，時態都屬於現在式和未來式，到了第2. 種條件句，就開始要用到過去式。意思上，在英語裡，只要一用過去式，一般代表的是「距離較遠」的事，因此在想像出「虛擬」或「假定」的世界時，往往要用到過去式。
文法上，第2. 種條件句，前段用的是一般動詞的過去式，後段要用到這幾個情態助動詞之一：would, could或 might，也就是 will, can, 和 may 的過去式。
意思上，would, could和 might是用來代表一種「主觀的感覺」、「想像」或「個人想法」，等於中文的「會」、「說不定會」、「可能」等，跟「客觀的事實」構成對比，最後再加上一個原型動詞，第2. 種條件句就成立了。讀得有點暈頭轉向的話，參考一下上面的例句就會比較清楚好懂。
讀者如果細看以上的圖表，會發現有一些一般文法和教科書沒有寫到的類型，就是0.b. 和2.b.，其實頗值得多探討，可是本篇先專門針對條件句的第3. 類型。
「早知道…就…」假設句型的新用法
我們先複習一下第3. 類條件句在傳統文法裡的 「正規」句型，再來看這個句型正在發生的變化。
什麼時候會用到第3. 類條件句？就是在檢討已經發生過的事，可能是因為有些遺憾，自己認為，如果當時用不同的處理方式，或如果某些外在因素不一樣的話，事情也許會有比較如意的結果，反過來，也可能是在想，好在當時沒有做某事，要不然就會很慘。
總之，用第3. 類條件句型時，總是在自問，「如果能改寫歷史的話，現在事情會是什麼樣子？」無論如何，事情已經過去了，所講的都停留在純理論的推想或妄想。這種句型往往用來自責或責怪他人、來合理化當時做的選擇、或更有建設性的，是為了檢討之前的失誤或差點發生的危險，以免以後發生類似的事。
第3. 類條件句的前段裡含有 had + 過去分詞，來構成一個過去完成式的句型，後段含有would, could或 might + have + 過去分詞，例如，“If I had known, I would have gone somewhere else.” (早知道的話，我會選擇到別的地方去。) 這個句型裡，過去分詞扮演著關鍵性的角色，後面我們再回到這個議題。我們來看幾個稍微簡化的真實例子。
第3. 類條件句原來的「正確」句型：
- If I had done that, I would have lost my beloved vocation.
稍微正式一點的話，也可以說成：
Had I done that, I would have lost my beloved vocation.
我當時這麼做的話，我就會失去我心愛的職業。
- If you had invested in this a few years ago, you would have earned 162% on your money.
如果你在幾年前已經做了這樣的投資，你現在的回報率會是162%。
- If I had asked it this way, how do you think he would have answered that question?
如果我當時用這種方式來問那個問題的話，你認為他會怎樣回答？
倒裝的例子：
- I’m convinced she would have been the best vice-president of the bank, if she had gotten the chance.
我深信，只要她當時有機會的話，她一定會是銀行有史以來最好的副總裁。我們現在來看看，越來越普遍的新說法如何呢：
- If you would have asked them, they would have said something very different.
如果你當時問過他們的話，他們的說法會很不一樣。
看得出哪裡不同嗎？原先的 “if you had asked” 已經變成了 “if you would have asked”，前段用得時態跟後段變得一樣了，都不用 “had asked” 而用 “would have asked”！這不是偶發的以兩個例子，我們再來看幾個簡化的實例：
- If it would have been me, I would have just made those statements.
當時如果換是我的話，我就會說出那幾句話。
傳統的「正確」文法：If it had been me, I would have just made those statements.
- Actually, if it would’ve been me, I would’ve used a very clever trick I know.
實際上，換是我的話，我會耍個我知道的絕妙花招。傳統文法：Actually, if it had been me, I would’ve used a very clever trick I know.
- I wish that I would have known about that a little sooner, so that I could have got her the ID card much sooner.
真希望我能早點知道那件事，那樣的話我可以早點幫他辦好證件。傳統文法：I wish that I had known about that a little sooner, so that I could have gotten her the ID card much sooner.
- If you would have told me that my boss would become the US president, I probably would have told you you’re crazy.
如果你當時跟我說，我的老闆將來會成為美國總統，我大概會跟你說你瘋了。傳統文法：If you had told me that my boss would become the US president, I probably would have told you you’re crazy.倒裝的例子：
- It would have been funny if I wouldn’t have been so painfully shy.
我當時如果沒那麼害羞的話，事情就會很好笑。
傳統文法：It would have been funny if I hadn’t been so painfully shy.
或：It would have been funny had I not been so painfully shy.
- I would definitely not have been so calm if it would have been a poisonous snake.
當時如果遇到的是毒蛇的話，我絕對不會那麼從容沒事的樣子。傳統文法：I would definitely not have been so calm if it had been a poisonous snake. 或：
I would definitely not have been so calm had it been a poisonous snake.
產生「新用法」，背後一定有原因
現在我們就該問：這個變化哪裡來的？是毫無理由突然冒出來的嗎？
不是。
因為語言是一個環環相扣的系統，哪裡發生變化就會有連鎖反應，會牽動到語言的其他地方，就好比某天早上你車子發不動了，只好搭捷運上班，可能因此也會改變吃早餐的地方，車廂裡會遇到跟平常不同的人，可能也多看到了一則你感興趣的活動公告等等，這次換了個交通工具，讓你的人生起了種種變化，這些個別的小變化雖然看起來沒什麼大不了，可是因為你偶然得知的那個活動，小則認識了一些新朋友，大則換了工作甚至遇上夢中情人！語言裡的小變化也一樣會產生漣漪效應 (ripple effect)。
第3. 類條件句型的這個變化，背後有哪些可能的起因呢？
- 第3. 類條件句的前段用的是過去完成式，也就是 had + 過去分詞，例如 “had told”，可是過去完成式這個時態本身最近在英語裡用得比以前越來越少，有些場合還是一定得用，可是現在常被簡單過去式取代，用了過去完成式聽起來比較正式，沒那麼口語化。下面是過去完成式被簡單過去式取代的實例：
If you told me five years ago that today I’d be delivering a talk about our individual power to make a difference, I would have cringed. (原應該是： “If you had told me…”) 五年前你如果跟我說，我今天會發表有關如何憑著自己的力量來做出貢獻，我會表現出很不以為然的樣子。
- 第3. 類條件句和過去完成式兩種句型，都要用到過去分詞 (past participle)，而如本文開頭所提，像 go went gone 一類的不規則動詞已慢慢變成了 go went went，所以這兩個文法上的大改變跟過去分詞本身的變化有連帶關係。結論是，凡是跟過去分詞有關的文法句型，都可能會被牽連到，容易產生一些新變化。
- 第3. 類條件句，後段子句裡的 would，在很多人的心目中，跟「假設語氣」的關係最深，反之，含有 had 的過去完成式，跟假設語氣的關聯相對弱，所以在假定某事時，「假設語氣」味道較濃厚的 would，不知不覺也跑道句子的前段裡去，來取代 had 子句。
觀察周遭「新用法」，發掘背後有趣現象
一般人不太會把語言的這類現象放在心上，會不知不覺順著多數人的語言用法，指出別人的語言「錯誤」， 容易被視為挑剔計較的行為。其實可以換個角度，當你聽到越來越多的人「犯」某一個文法「錯誤」時，可以開始觀察，這是不是跟什麼別的現象有關係？可以把它當作益智遊戲，多聽，多留意什麼樣的人，在什麼樣的場合會採用新用法，哪些人會堅持用「標準」用法。實際上，這就是「社會語言學」的研究方法之一。筆者在這樣觀察時，常常會訝異發現，博士級的朋友不知不覺也已經開始用新用法，指出來時，對方可能會否認。這就能代表，某個變化已經紮根、深入社會各個階層裡。觀察這整個過程，還真的蠻有趣的！
文／ 台大外文系教授 史嘉琳
本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。
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