如果能改寫歷史的話…假設語氣的「最新文法」

【閱讀重點】

英語裡的口語用法，每隔一段時間都會出現「以訛傳訛」卻變「正確用法」的現象。

近期「如果早知道…就…」的假設句型，出現了時態上的改變。

語言是一個環環相扣的系統，每一種新用法出現，都可能是一連串連鎖反應的結果。

英語裡常聽到很多用法跟課本教的不一樣，例如常有人說， “It was real nice.” 而不說「正確」的 “It was really nice.”，學習者可能會自問，這美國人怎麼了，自己的母語都講不好？

先來問一下，有沒有聽過有人把

當「以訛傳訛」的用法變成「正確用法」

當有人指出這些發音「錯誤」時，這應該不太會打擊對方對自己語言能力的信心，究竟是自己的母語。英語母語者聽到你指出他的英文「錯誤」時，感受是一樣的：反正大家都這麼說，這會有什麼問題呢？其實每個語言都如此。類似這樣的「錯」，用的人越多，時間越久，原來的「錯」，漸漸會變「對」。實際上，這也是語言不斷改變的來頭之一。

這些語言上的改變，因為是慢慢進行的，使用者往往不太會注意到，直到已經非常普遍後，可能會有人說，ㄝ，真的有這回事喔。可能有人會發牢騷，唉聲歎氣地說，語言已經被敗壞，可是實際上，每一個時代都有一樣的現象發生。

「錯誤」用法發展到某一個地步時，不那麼用，會聽起來很「學究」，甚至討人厭。一般的課本是非常保守的，所以就算某個變化已經很普遍，課本常會繼續堅持傳統的說法。其中一個後遺症是，年輕人會越來越不信任課本和學校裡教的固化又過時的內容和「規則」，尤其是能用網路驗證真正的實際用法時，要不然就會學到一種聽起來較僵硬不自然的英語。

英語裡的「過去分詞」不見了？

我們之前已經介紹過英語動詞系統裡一個正在進行的大變化，就是，不規則動詞中，如果原來有三種不同的型態，例如 go, went, gone，有很多人卻會把第二個和第三個型態合併起來，兩個都直接用簡單過去式，廢除了原來的過去分詞，例如go, went, gone會變成go, went, went： “I’ve went past here before.”（我曾經路過這個地方。） 下面再多舉幾個例子：

現在越來越多的人，包括教育程度極高的人在內，不知不覺也就跟著這麼用了，可以用YouGlish 來驗證。

“if” 假設語氣句型有4種

本篇要討論的，是另一種文法上的大改變，也就是：第三類 “if” 條件句的改變。

英語條件句的種類和規則，學校都有教，考試也會考，不過，我們還是先做個簡短的複習，來重溫一下英文條件句的結構和類型。

就結構而言，一般條件句裡有個 “if” 開頭的子句，叫做「假設」(hypothesis)，常放在句子的前面，後面一段是「結論」(conclusion)，意思是，如果前面的部分能成立的話，後面的部分就可以實現，基本結構和意思跟中文「如果…… 的話，那就……」的條件句差不多。前後段的順序其實也可以顛倒過來，可是方便起見，我們還是用「前段」來指「假設」部分，「後段」來指「結果」部分。

英語條件句可以分成四種類型，再加上兩種混合類型。每一種類型都有兩種非常重要的變數一定一定得好好注意：

文法上要注意：時態 (tense)

意思上要注意：真實世界 (“realis”) vs. 虛擬世界 (“irrealis”)

傳統上用編號0. 到 3. 來區別條件句的四種類型，兩種「混合條件句」(mixed conditional) 沒有編號，請參考下面的圖表：

文法上，第0. 和第 1. 類，時態都屬於現在式和未來式，到了第2. 種條件句，就開始要用到過去式。意思上，在英語裡，只要一用過去式，一般代表的是「距離較遠」的事，因此在想像出「虛擬」或「假定」的世界時，往往要用到過去式。

文法上，第2. 種條件句，前段用的是一般動詞的過去式，後段要用到這幾個情態助動詞之一：would, could或 might，也就是 will, can, 和 may 的過去式。

意思上，would, could和 might是用來代表一種「主觀的感覺」、「想像」或「個人想法」，等於中文的「會」、「說不定會」、「可能」等，跟「客觀的事實」構成對比，最後再加上一個原型動詞，第2. 種條件句就成立了。讀得有點暈頭轉向的話，參考一下上面的例句就會比較清楚好懂。

讀者如果細看以上的圖表，會發現有一些一般文法和教科書沒有寫到的類型，就是0.b. 和2.b.，其實頗值得多探討，可是本篇先專門針對條件句的第3. 類型。

「早知道…就…」假設句型的新用法

我們先複習一下第3. 類條件句在傳統文法裡的 「正規」句型，再來看這個句型正在發生的變化。

什麼時候會用到第3. 類條件句？就是在檢討已經發生過的事，可能是因為有些遺憾，自己認為，如果當時用不同的處理方式，或如果某些外在因素不一樣的話，事情也許會有比較如意的結果，反過來，也可能是在想，好在當時沒有做某事，要不然就會很慘。

總之，用第3. 類條件句型時，總是在自問，「如果能改寫歷史的話，現在事情會是什麼樣子？」無論如何，事情已經過去了，所講的都停留在純理論的推想或妄想。這種句型往往用來自責或責怪他人、來合理化當時做的選擇、或更有建設性的，是為了檢討之前的失誤或差點發生的危險，以免以後發生類似的事。

第3. 類條件句的前段裡含有 had + 過去分詞，來構成一個過去完成式的句型，後段含有would, could或 might + have + 過去分詞，例如，“If I had known, I would have gone somewhere else.” (早知道的話，我會選擇到別的地方去。) 這個句型裡，過去分詞扮演著關鍵性的角色，後面我們再回到這個議題。我們來看幾個稍微簡化的真實例子。

第3. 類條件句原來的「正確」句型：

If I had done that, I would have lost my beloved vocation.

稍微正式一點的話，也可以說成：

Had I done that, I would have lost my beloved vocation.

我當時這麼做的話，我就會失去我心愛的職業。



If you had invested in this a few years ago, you would have earned 162% on your money.

如果你在幾年前已經做了這樣的投資，你現在的回報率會是162%。



If I had asked it this way, how do you think he would have answered that question?

如果我當時用這種方式來問那個問題的話，你認為他會怎樣回答？



倒裝的例子：



I’m convinced she would have been the best vice-president of the bank, if she had gotten the chance.

我深信，只要她當時有機會的話，她一定會是銀行有史以來最好的副總裁。我們現在來看看，越來越普遍的新說法如何呢： If you would have asked them, they would have said something very different.

如果你當時問過他們的話，他們的說法會很不一樣。



看得出哪裡不同嗎？原先的 “if you had asked” 已經變成了 “if you would have asked”，前段用得時態跟後段變得一樣了，都不用 “had asked” 而用 “would have asked”！這不是偶發的以兩個例子，我們再來看幾個簡化的實例： If it would have been me, I would have just made those statements.

當時如果換是我的話，我就會說出那幾句話。

傳統的「正確」文法：If it had been me, I would have just made those statements. Actually, if it would’ve been me, I would’ve used a very clever trick I know.

實際上，換是我的話，我會耍個我知道的絕妙花招。傳統文法：Actually, if it had been me, I would’ve used a very clever trick I know. I wish that I would have known about that a little sooner, so that I could have got her the ID card much sooner.

真希望我能早點知道那件事，那樣的話我可以早點幫他辦好證件。傳統文法：I wish that I had known about that a little sooner, so that I could have gotten her the ID card much sooner. If you would have told me that my boss would become the US president, I probably would have told you you’re crazy.

如果你當時跟我說，我的老闆將來會成為美國總統，我大概會跟你說你瘋了。傳統文法：If you had told me that my boss would become the US president, I probably would have told you you’re crazy.倒裝的例子： It would have been funny if I wouldn’t have been so painfully shy.

我當時如果沒那麼害羞的話，事情就會很好笑。



傳統文法：It would have been funny if I hadn’t been so painfully shy.

或：It would have been funny had I not been so painfully shy. I would definitely not have been so calm if it would have been a poisonous snake.

當時如果遇到的是毒蛇的話，我絕對不會那麼從容沒事的樣子。傳統文法：I would definitely not have been so calm if it had been a poisonous snake. 或：

I would definitely not have been so calm had it been a poisonous snake.

產生「新用法」，背後一定有原因

現在我們就該問：這個變化哪裡來的？是毫無理由突然冒出來的嗎？

不是。

因為語言是一個環環相扣的系統，哪裡發生變化就會有連鎖反應，會牽動到語言的其他地方，就好比某天早上你車子發不動了，只好搭捷運上班，可能因此也會改變吃早餐的地方，車廂裡會遇到跟平常不同的人，可能也多看到了一則你感興趣的活動公告等等，這次換了個交通工具，讓你的人生起了種種變化，這些個別的小變化雖然看起來沒什麼大不了，可是因為你偶然得知的那個活動，小則認識了一些新朋友，大則換了工作甚至遇上夢中情人！語言裡的小變化也一樣會產生漣漪效應 (ripple effect)。

第3. 類條件句型的這個變化，背後有哪些可能的起因呢？

第3. 類條件句的前段用的是過去完成式，也就是 had + 過去分詞，例如 “had told”，可是過去完成式這個時態本身最近在英語裡用得比以前越來越少，有些場合還是一定得用，可是現在常被簡單過去式取代，用了過去完成式聽起來比較正式，沒那麼口語化。下面是過去完成式被簡單過去式取代的實例：



If you told me five years ago that today I’d be delivering a talk about our individual power to make a difference, I would have cringed. (原應該是： “If you had told me…”) 五年前你如果跟我說，我今天會發表有關如何憑著自己的力量來做出貢獻，我會表現出很不以為然的樣子。



第3. 類條件句和過去完成式兩種句型，都要用到過去分詞 (past participle)，而如本文開頭所提，像 go went gone 一類的不規則動詞已慢慢變成了 go went went，所以這兩個文法上的大改變跟過去分詞本身的變化有連帶關係。結論是，凡是跟過去分詞有關的文法句型，都可能會被牽連到，容易產生一些新變化。



第3. 類條件句，後段子句裡的 would，在很多人的心目中，跟「假設語氣」的關係最深，反之，含有 had 的過去完成式，跟假設語氣的關聯相對弱，所以在假定某事時，「假設語氣」味道較濃厚的 would，不知不覺也跑道句子的前段裡去，來取代 had 子句。

觀察周遭「新用法」，發掘背後有趣現象

一般人不太會把語言的這類現象放在心上，會不知不覺順著多數人的語言用法，指出別人的語言「錯誤」， 容易被視為挑剔計較的行為。其實可以換個角度，當你聽到越來越多的人「犯」某一個文法「錯誤」時，可以開始觀察，這是不是跟什麼別的現象有關係？可以把它當作益智遊戲，多聽，多留意什麼樣的人，在什麼樣的場合會採用新用法，哪些人會堅持用「標準」用法。實際上，這就是「社會語言學」的研究方法之一。筆者在這樣觀察時，常常會訝異發現，博士級的朋友不知不覺也已經開始用新用法，指出來時，對方可能會否認。這就能代表，某個變化已經紮根、深入社會各個階層裡。觀察這整個過程，還真的蠻有趣的！

文／ 台大外文系教授 史嘉琳

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。

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