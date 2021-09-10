【2021米蘭家具展】愛馬仕、Dior家居系列作品搶先看

備受矚目的米蘭家具展（Milan Furniture Fair）於 9 月 5 日至 9 月 10 日盛大展開。圖／Dior，Tatler Taiwa提供
備受矚目的米蘭家具展（Milan Furniture Fair）於 9 月 5 日至 9 月 10 日盛大展開。圖／Dior，Tatler Taiwa提供

今年米蘭家具展的吸睛程度更勝以往，不同領域的設計師展示出令人為之驚豔的頂級作品，不但打開觀覽者的全新視野，而且也呈現百花齊放的盛況。然而不少高端奢侈品牌也帶來卓越的家居作品，融入品牌工藝的設計，打造出絕美且獨一無二的家具或家飾。

Hermès

愛馬仕全新家居系列採用原始、天然素材突顯獨特專業技藝，將作品的「材質」視為溝通媒介，再藉由品牌的工藝增添溫度，開啟截然不同的感官體驗。

圖片來源／Hermès
 

Sillage d’Hermès 是一張有機形態的扶手椅，以木材為骨架，份量感十足的結構是出自孟買工作室的建築師團隊，外層塗覆成分則是來自義大利普利亞，此地區同時也是 16 世紀時期混凝紙漿的發源地。創新材質與古老工藝取得平衡，並強調出手繪塗上清漆而成的椅子線條。

圖片來源／Hermès
 
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回溯至 1996 年，愛馬仕皮箱工坊的工匠 Jean-Michel Sarazin 以品牌 DNA 為核心，設計了一款時髦檯燈，現在則是將品牌的經典大作以嶄新樣貌呈現。Sarazine 檯燈採用天然母牛皮為主體，把日常使用的書寫紙作為燈罩，藉由細緻的馬鞍雙針縫法，展現極為細膩的手工技術。

圖片來源／Hermès
 

Sialk 系列包含 6 件全新材質的餐桌擺飾，以銅薄板為胎體，並利用模板塗繪琺瑯釉料，燒製時便會產生明顯的對比層次，不論是金屬的冷色調與鮮艷活潑的釉彩，還是透明與深邃的色調，都會讓人不禁著迷於其魅力。

圖片來源／Hermès
 
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Dior

今天你想要把哪張椅子帶回家呢？米蘭家具展期間，Dior 擅長與不同領域的藝術家合作，此次集結了 17 位當代藝術家，重新詮釋最具代表的「路易十六風格圓背椅」，將品牌的經典物件重塑出來。

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圖片來源／Dior
 

對於迪奧先生來說，莊重與簡約就是巴黎的特色，當年創立品牌之際，他便以象徵法式優雅美學的座椅款待時裝秀嘉賓，橢圓造型搭配 Fontanges 蝴蝶結的經典圓背椅，成為 Dior 蒙田大道 30 號的標誌性符碼。值得一提的是，「Fontanges」是源自路易十四的情人芳達姬女公爵所穿戴的蝴蝶結為靈感。

迪奧先生當年以象徵法式優雅美學的座椅，款待時裝秀的與會嘉賓。圖片來源／Dior
 

Dior Maison 邀請的 17 位藝術家分別來自日本、義大利、韓國、黎巴嫩與法國，像是日本建築設計師吉岡德仁、法國設計師 Pierre Yovanovitch、法國室內設計師 Sam Baron，透過他們截然不同的創作風格，激盪出令人意想不到的火花。

出自 Atang Tshikare 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Jinyeong Yeon 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自馬岩松的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Dimorestudio 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Sam Baron 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Joy de Rohan Chabot 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Khaled El Mays 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 India Mahdavi 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自吉岡德仁的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Constance Guisset 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Linde Freya Tangelder 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自佐藤大的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Nacho Carbonell 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Pierre Charpin 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Seungjin Yang 的圓背椅。圖片來源／Dior
 
出自 Martino Gamper 的圓背椅。圖片來源／Dior
 

Versace

Versace Home 是創意總監 Donatella Versace 攜手著名設計建築師 Roberto Palomba、Ludovica Serafini 合作，將時尚、奢華與生活完美結合。

圖片來源／Versace
 

除了標誌性的 Medusa、巴洛克和 Trésor de la Mer 圖案外，今年還從時裝週伸展台延伸靈感，La Greca 老花成為點綴家具的緹花布圖紋，以現代方式重新演繹 Versace 的經典希臘迴紋圖案。

圖片來源／Versace
 
圖片來源／Versace
 
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經由藝術與文化視角的詮釋，讓摩登現代感與傳統歷史特色相得益彰，從沙發、座椅、茶几、睡床、燈罩到儲物櫃，無一不是設計愛好者必收藏的物件。

作者／ALLISON CHEN
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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