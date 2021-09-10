從音樂精靈到北流董事長 專訪黃韻玲：走一條築夢踏實的路

她是見證台灣流行音樂歷史軌跡，累積無數膾炙人口創作的音樂精靈，也是在孕育如今無數年輕音樂人的選秀節目《超級星光大道》裡，以循循善誘的講評風格深受愛戴的小玲老師。集創作者、歌手與演員等多重身份於一身，出道至今已35年的黃韻玲不懼挑戰，在2020年接下台北流行音樂中心董事長一職，將蓄積許久的力量往下傳承，在華語音樂圈放眼望去，實在很難再找到比她更合適的人選。

投身音樂，是黃韻玲不曾猶豫的決定。她總自嘲從小愛做白日夢，為了讓偶像聽見自己寫的歌，她天天跑到唱片公司樓下，一站就是一個多月，直到這份熱忱終於被看見，這一腳踏進台灣流行音樂產業就是35年，藏在高雅氣質之下，黃韻玲眼神裡盡訴不輕易放棄理想的堅毅。

黃韻玲與音樂人李欣芸。圖片擷取自金曲 GMA官方FaceBook

喜歡活在音樂裡，也想跟上時代的脈動，談及近年台灣嘻哈、饒舌音樂當道，黃韻玲表示：「這部分我要很感謝我兒子，音樂是我們之間重要的共通語言。」過去她給兒子聽自己喜歡的小野麗莎、舒伯特，如今承襲其音樂細胞，與她同為音樂人的沈裕紘，便反過來向她介紹婁峻碩、瘦子、激膚樂團……等當紅音樂人，一來一往的音樂能量相互激盪，亦成就了黃韻玲始終保持年輕、開放的心態來看待不同形式的音樂。

台北流行音樂中心日間外觀。

接下北流董事長的重責大任，黃韻玲有過猶豫，甚至身邊好友也勸退她，「但回頭看我小時候這些過程哪，我知道我自己喜歡做的，就是跟音樂有關的事情。」加上心裡樂於挑戰的靈魂躁動，她告訴自己：「如果不把自己丟到那個武林，我不知道我還要再練什麼功、要朝什麼方向練？」藉由北流這個舞台，黃韻玲更想將一路走來的經驗、對於前輩提攜的感念，一一傳承給年輕人，給予他們更大的揮灑空間。

黃韻玲。Photography by Alonso Chiang

除了眾所周知的表演廳，台北流行音樂中心更包含以扶植年輕音樂人為宗旨的「產業區」，以及即將在9/18揭幕的「文化館」。感念柯市長給予北流身為行政法人的專業治理權，黃韻玲乘載著許多人的期待，企盼打造一座茁壯台灣音樂能量的平台，這是她擱在心頭殷殷期盼的事，亦是擔在肩頭上的使命，任重而道遠。

台北流行音樂中心「表演廳」夜間外觀。

產業區將以音樂展演空間（Live House）、音樂教室、練團室、辦公室、錄音工作室與音樂主題餐廳組成，成為培育音樂人才的重要搖籃。除了技術的培訓，黃韻玲認為在適當的時機提供指引也很重要。「也許有懷才不遇這件事，但我們應該鼓勵年輕人去優化自己的能力，讓他們在孤單的時候，不至於失去其實可以往下走的機會。」

北流文化館 《唱 我們的歌：流行音樂故事展》

而作為國內第一座以流行音樂為主題的展覽館，北流文化館即將以《唱 我們的歌：流行音樂故事展》為名，策下一檔長達五年的常設展，記錄下華語流行音樂的過去、現在與未來。這次更以多媒體互動串流裝置，讓各個年齡層的與會者，能以身歷其境的方式，對自己所不熟悉的部分音樂歷史有所收穫。

從過去天天做白日夢，一股勁兒往前衝的女孩，到身負重任、步伐堅定的北流董事長，如今的黃韻玲仍舊循著舊日的夢想軌跡前進，不同的是，她已然掌握方向，把過往的幻想存檔一一兌現，更將對於音樂最純粹的感動與熱愛，向全世界一一宣示。

唱 我們的歌 流行音樂故事展 MUSIC, ISLAND, STORIES: Pop Music in Taiwan

作者／CHELSEA SU

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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