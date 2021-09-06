珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶 譜寫經典傳世的幸運詩篇

百年世家的傳世風範

每一件璀璨生輝的珠寶作品，都訴說著一段值得佇足感受、細意欣賞的雋永故事，Van Cleef & Arpels梵克雅寶遠東Sogo復興館精品店將於今年八月底，以嶄新的設計再次盛大開幕，為賓客獻上尊榮不凡的品鑑體驗。全新精品店承襲世家一貫的美學風格，以沉穩的霧面黑漆搭配華美的金燦壁面形成鮮明對比，並飾有細膩手工彩繪的花卉及蝴蝶圖騰，呼應世家自創立以來即珍視的自然元素；內室中亦隱藏著一獨立而隱密的私人鑑賞空間，在典雅富麗的氛圍交織下，提供賓至如歸、彷彿置身靜謐法式寓所的舒心感受。

Alhambra珠寶系列 世家以精湛工藝創作無數珍貴珠寶藝術品。

如此令人傾仰的優雅情懷，早在1906年第一間Van Cleef & Arpels梵克雅寶精品店進駐巴黎芳登廣場時，便奠定下百年珠寶世家的傳世風範；百年來創作出的珠寶臻品不計其數，世家以多樣的珠寶材質、以及只有極少數珠寶工藝大師能夠掌握的「隱密式鑲嵌工藝（Mystery Setting）」專利技術，將寶石緊密地鑲嵌在一起而不露出任何鑲爪，變幻出式樣豐富多變、比例均衡精巧的造型設計。全球首屈一指的傳統精湛工藝，融合當代美學獨具風格的創意表現，讓梵克雅寶一再創作出舉世無雙的珍貴珠寶藝術品，綻放著通透動人的永恆光彩。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶巴黎芳登廣場精品店。

珍而重之的幸運經典

「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」是雅克．雅寶 ( Jacques Arpels) 的經典名言。幸運是世家一直珍視的美好價值，更是引領絕世創意的泉源；要體現Van Cleef & Arpels梵克雅寶的幸運象徵，經典代表便是1968年源以「四葉幸運草圖騰」為靈感創作出的「Alhambra珠寶系列」，當年甫亮相即一炮而紅。自首款Alhambra長項鍊問世50年間，系列創作歷經無數重新演繹，捕捉時代的精髓，將流淌時光的詩句寫入耀眼靈動的美感之中，或化作璣鏤雕花、或凝為玲瓏珠飾；無論是天然質材的精選、色調光澤的打磨，Alhambra系列秉承梵克雅寶的卓越傳統，每件作品均融匯了高級珠寶世家高超精良的雕琢工藝，以栩栩如生的款式設計，頌揚世家虛實輝映的無窮創意。梵克雅寶的珠寶不只是單純的首飾配件，更成為隨時代詠頌的故事載體，持續譜寫經世永傳的浪漫詩篇。

為慶祝Sogo復興館精品店重新盛大開幕，自9月29日起至10月17日，世家將再度與藝術家合作，於Sogo復興館精品店打造成夢幻的Alhambra幸運草國度，迷人精緻的藝術設計將自一樓延伸自二樓精品店內，同時，更特別創作可愛的動畫濾鏡，可為顧客留下難忘的獨家體驗。

Vintage Alhambra黃K金紅玉髓手鍊，5枚幸運四葉圖騰。 Vintage Alhambra璣鏤雕花黃K金手鍊，5枚幸運四葉圖騰。 Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，黄K金、藍瑪瑙。 Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊，單枚墜飾，白K金、玉髓。 Vintage Alhambra吊墜，璣鏤雕花黃K金。 Vintage Alhambra項鍊，10枚墜飾。 Magic Alhambra黃K金孔雀石耳環。 Van Cleef & Arpels – Magic Alhambra耳環，2枚墜飾(玫瑰金, 灰色珍珠母貝, 鑽石) Sweet Alhambra腕錶(白K金、鑽石、縞瑪瑙、石英機芯、短吻鱷魚皮錶帶)。 Sweet Alhambra腕錶(玫瑰金、鑽石、白色珍珠母貝、石英機芯、短吻鱷魚皮錶帶)。

作者／TATLER TAIWAN

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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