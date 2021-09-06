一定要認識的10個鑽戒品牌 訂製服務完整解析

Graff

Graff的珠寶，最大的特色就是，不論運用何種切工或設計，都是為了凸顯每一顆鑽石的獨一無二，所以每一件珠寶都與眾不同，而鑽戒也是如此。在Graff鑽戒的世界裡，更運用了多種不同的鑲嵌方式，展現不同的個性，像是在主鑽兩側加入鑽石襯托的Promise鑲嵌；在主鑽旁環繞一圈鑽石的Icon鑲嵌；兩側以分叉環圈襯托主鑽的Legacy鑲嵌，以及有著獨特三角幾何線條、受到品牌創辦人啟發的Laurence Graff Signature鑲嵌⋯⋯等，每一款都獨特又浪漫。

De Beers

用最純粹的設計傳達心意，是De Beers經典DB Classic系列的核心，沒有過多繁複的設計與配鑽，而是用最簡單的線條，襯托中央單顆美鑽，讓這枚指間的鑽戒充滿摩登現代感，同時也非常適合日常配戴，或是與全鑲鑽戒搭配。

Chaumet

至今為止打造出超過2,000頂珠寶冠冕的Chaumet，一直都將冠冕作為定情信物，不論是古老歐洲貴族以冠冕作為結婚賀禮，或是現在的冠冕設計珠寶，都延續這樣美好的定情意涵。而品牌最膾炙人口的珠寶系列，莫過於Joséphine了，巧妙援引冠冕的外形設計來打造耳環、手環與戒指等，2020年更推出全新的Josephine Amour d‘aigrette系列戒指，用優雅交會的幾何線條，襯托上方的主鑽，除此之外，更可與同系列的鑲鑽戒環疊戴，營造出不同的層次感。

Harry Winston

你/妳的唯一，Harry Winston The One系列鑽戒，傳達的便是這樣的概念。Harry Winston被譽為明星的珠寶商絕非虛名，許多歷史上的傳奇影星、皇室名流都在人生重要的時刻，選擇了Harry Winston的珠寶，譬如Richard Burton贈送給Elizabeth Taylor那枚無瑕的水滴型切工鑽石、希臘船王Aristotle Onassis向Jacqueline Kennedy求婚的那顆傳奇鑽石「賴索托3號鑽石」（LESOTHO III)，甚至是伊朗皇后Farah Diba婚禮當天所配戴，鑲有光之眼（Nur-ul-Ain）粉紅鑽的冠冕⋯⋯而今日的Harry Winston婚嫁珠寶系列，更傳承這樣的幸福寓意，The One系列鑽戒，均特別以密釘鑲鑽石環繞中央的主鑽，烘托每一顆/每一段獨一無二的鑽石/愛情。

Tiffany & Co.

看到這個夢幻的藍綠色，就知道是Tiffany來了，這個被稱之為Tiffany Blue的顏色，來自象徵幸福的知更鳥蛋的藍色，以往只有在外盒與紙袋包裝上運用，不過2017年，Tiffany正式為訂情鑽戒系列，提供Tiffany Blue珠寶戒盒，而後更陸續推出壓印字母的服務，非常浪漫。

而Tiffany最經典的鑽戒設計就是以六爪高高托起主鑽的Setting系列鑽戒，因為引入更多光線，而讓鑽石更加璀璨閃耀，除此之外，現在全球Tiffany門市均會提供鑽石原產地資訊，而每一顆新採購獨立註冊鑽石（0.18克拉及以上）的地理資料，也會100%公開透明，Tiffany不再採購原產地不明的鑽石，以確保所採用的均為無衝突鑽石。

Boucheron

這個低調但是卻默默深受許多時髦品味人士喜愛的法式珠寶品牌，大家最熟悉的莫過於Quatre系列珠寶，不過這個以建築、芳登廣場，以及巴黎光影變化為設計靈感的Liseré系列，更是讓人一眼難忘。 Liseré系列除了鑲嵌鑽石之外，更特別以黑漆工藝裝飾輪廓，讓整體充滿摩登現代感，非常適合都會時髦女性。

Bulgari

Bulgari有著繁多的鑽戒設計系列，不過不變的是傳遞義式熱情與愛戀火花，其中，Incontro d’Amore系列交會環繞的線條，彷彿戀人擁抱的姿態一樣；而Giudecca戒指的設計，主鑽旁鑲嵌上四顆鑽石，彷彿花形一樣，非常浪漫。

Hearts on Fire

2020年，Hearts on Fire推出高級訂製鑽戒Written Love系列，不只全系列靈感均來自經典愛情文學作品，更特別的是全系列鑽戒中央主石均選用3克拉以上的鑽石，且均為鉑金材質，而且每一枚戒指都手工打造、獨一無二，不論從何角度來看都完美零死角。

Cartier

基於對鑽石的迷戀與熱情，Cartier筆下的鑽戒總是與眾不同，不論是Destinée系列或是Solitaire 1895系列都深受喜愛，不過編輯此處則是要私心力推Trinity Ruban單鑽戒指，優雅如緞帶的貴金屬線條，彼此交纏環繞襯托中央的主鑽，十分優雅迷人。

Van Cleef & Arpels

來自法國的珠寶品牌 Van Cleef & Arpels，鑽戒的設計也充滿濃濃的法式浪漫情調，這款優雅的Icône 單顆鑽石戒指，特別以鑲滿鑽石的光環襯托中央的鑽石主石，拱形設計讓這款鑽戒能更襯托手部線條的修長，圓形光環與圓形切割鑽石更象徵圓圓滿滿的愛情。

作者／LULU TSAI

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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