獨具非凡以 Mercedes-Maybach 前行，追求殿堂極致的最完美

獨具品味 成就非凡

在好萊塢擁有不凡名聲的脫口秀主持人 Jay Leno 可說是最能體現不凡品味的代表人物，不僅有著眾人皆知的崇高地位，機智且趣味的幽默感，汽車工藝的收藏和復興更是一大特色，推崇著收藏活車的精神，讓 Jay Leno 擁有許多狀況良好且相當稀有的古董車，對他來說，汽車不僅僅是代步工具，而是工業和藝術的結晶，更是能體現各個年代美好時光的藝術品。

Maybach 的品味、不凡和代表著時代的美好，成為 Jay Leno 將 Maybach 57 S 納至車庫的主因，它流暢的線條、美型的外觀，以及奢華不凡的內裝鋪陳，成為 Jay Leno 藏車中少數的現代車款，其不凡的車壇地位更是呼應了 Jay Leno 在影視界舉足輕重的地位。

影歌雙棲的好萊塢明星Ludacris在戲外也愛車如命，更是獨鍾Mercedes-Maybach。

跨足好萊塢影壇和饒舌歌壇的明星 Ludacris 在演藝圈中擁有極高的地位，不僅在樂壇多次拿下葛萊美獎和世界音樂大獎外，同時也奪得美國演員工會和黑人娛樂電視等多項大獎，處處皆證明極高的演藝天賦，而最廣為人知的角色便是在《玩命關頭》系列電影中『泰吉』的角色，鮮明的人物設定和機智的頭腦，使其奠定不少演出特色，更也為他帶來更廣大的影迷。在戲外也愛車如命的 Ludacris，在近 2 年購入了全新 Mercedes-Maybach GLS 600。

碩大的車身，豪華的內裝，精緻的外觀線條，符合 Ludacris 優異的特色，保有內涵的設計語彙呼應了其富有意義的饒舌歌詞；俐落大方的外觀，與其來自南方豪邁且做自己的個性相符；優異的科技和高質感的展現，恰好也與 Ludacris 在音樂和影視方面的不凡成就。

科技妝點 無盡奢華

擁有崇高地位的 Mercedes-Benz S-Class 在經過時光不斷地洗滌和進化下，早已成為巔峰之作，而超越顛峰的存在唯有 Mercedes-Maybach S-Class，無法被掩蓋的王者氣息，讓本就處於汽車工藝頂端的 S580 4MATIC 以更顯不凡之姿登陸。

以頂級造車工藝打造的Maybach，車頭底下藏著的V8雙渦輪引擎，不僅擁有頂尖性能，柔順的運轉過程更另人難以察覺。

擁有頂級造車工藝的象徵便是打造出難以匹敵的引擎科技，搭載著專人打造的 V8 雙渦輪增壓引擎，搭配為節能與性能而生的 48V 高效輕油電系統，不僅提供額外 20 匹馬力，同時也讓車輛擁有更優異的節能表現，以及宛如絲綢般順滑運轉品質；另外，搭配上 Maybach 為全新一代的車型設定的「Maybach 模式」，透過精準的電腦控制氣壓懸吊，結合引擎與9速變速箱柔順的搭配，提供車上乘客猶如魔毯般的行駛感受，恍若移動宮殿般的舒適。

後座是款待車主的專屬空間，頂級菱格紋豪華Nappa座椅與最舒適的傾斜角度讓人放鬆享受旅程。

奢華感受是 Maybach 內裝不可或缺的一部分，主動式環景照明系統使內裝氛圍更加舒適宜人，帶來更加優異的乘車體驗，寬敞舒適的車室空間中，有著為層峰人士量身定制的豪華 Nappa 座椅，更擁有 43.5 度的傾角讓乘客擁有極大化的舒適和空間感受，而全新導入的按摩程式讓乘客在整趟的移動過程中徹底放鬆；為保持絕對的優雅舉止和典雅氣質，Maybach 在後座新增安全帶推進裝置，讓坐上車的瞬間便有像專人雙手奉上安全帶，一切都將更為優雅且人性化。

百年工藝 鑄成王者

源自 1900 年的成就，創造出當代備受讚譽且傑出的車款，更成為讓人類的交通工具正式進入汽車時代的重要推手，秉持著『在完美中創造最完美』的理念，遂在 1921 年著手打造足以將品牌推上巔峰的車款，而順利在 1922 年正式亮相的 W3 車款正以巧奪天工的設計和精湛的造車工藝，作為代表德國汽車工業最高水準之作，成為那個時代最暢銷的 Maybach 車款。1929 年推出的Maybach 12 Type Zeppelin，承襲自齊柏林飛船的尖端技術，有如飛船般翱翔天際的頂級體驗，使其成為主宰歐陸的陸上王者，更讓 Maybach 名聲遠播千里。

1960 年代，Daimler 集團將 Maybach 納入麾下，意味著其擁有集團更加充足的資源且富足的前景，也使得 Maybach 更能專注於打造專屬層峰人士的品味汽車工藝，每一條折線、每一寸縫線接載在體現了其豪華格局及其不凡之姿，而 Maybach 能擁有當今的格局，身為背後創局者的 Ｍercedes 更是功不可沒。

Mercedes-Benz的尖端科技與Maybach的精湛工藝結合之下，才能打造出無可匹敵的豪華旗艦。

2015 年，Maybach以Mercedes-Maybach 的名稱成為 Mercedes-Benz 品牌中最為奢華的象徵，將本就屬金字塔頂端的豪華車款，透過更加細膩的工藝和技術雕磨，匠人手工打造，讓每一款的 Mercedes-Maybach 車款都有自己的獨特性，結合 Mercedes-Benz 的科技和 Mercedes-Maybach 的精湛工藝，使其獨樹一格。

在 2017 年，Maybach 再推出 Vision Maybach 6 Coupe Concept 概念車，不僅展現 Maybach 對於完美車款的追求，採用電動馬達取代傳統燃油引擎作為動力來源，更是展現 Maybach 對於即將到來的電動化時代所做出的超前佈局。

作者／TATLER TAIWAN

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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