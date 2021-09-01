「習慣填鴨的台灣學生，沒有人固定餵食…」108課綱上路2年，真能終結孩子的忙茫盲？

文／李佳穎

期待學生探索自我的108課綱上路至今2年，將於2022年面對大考的高中生，課業壓力雖未舒緩，但增加思辨與實作的課程內容仍讓他們有所收穫，未來有待縮小學校資源差異、增加教師教學量能，讓更多高中生能在學習生涯中找到興趣，發揮潛能。

新的學期將在疫情之下悄悄展開，甫升上高3的曉凡（化名）還記得最後一次到學校時，教室黑板右側的學測倒數還停留在250天，如今只剩下不到150個日子，全台13萬名像她一樣，第1屆採用新課綱及多元入學方案的高中生就要步入考場，當學長姊的經驗已不復參考，特別令人感到緊張。

課業、社團、備資料多頭並進

停課前，早上8點的教室總是靜謐無聲，沒有朝會的早自習是許多高中生的小考時間，國文、英文、數學、地理、歷史、公民、生物、物理、化學等各科排滿每天早晨。暑假前，不少高2生已有「準學測生」的心理準備，戰戰兢兢看待每次考試。

「很忙！非常忙！」談到108課綱，就讀北部前3志願高中的曉凡這麼說。就讀北部市區社區高中的阮姿雅則說：「高1時很茫然，什麼事情都不知道；高2時又忙又累，課業、社團和學習歷程檔案都要花很多心力。」

高中生們究竟在忙什麼？

為了讓每個學生尋找志向、發揮潛能，2019年正式上路的108課綱特別著重「素養學習」，企圖改變「死讀書」的學習方式，減少學科授課時間，加入自主學習、多元選修、校定必修、探究與實作等課程，希望學生透過選修課程探索自我興趣，進行生涯規畫。

因此，學生不再只被粗略地分成1、2或3類組，能較精準地選擇文史哲、商管、理工、生物醫學等班群，不同班群的必修學科有所不同，再搭配個人自行組合的選修課程，3年下來，每位高中畢業生都會有1份屬於自己獨特課表。

大學入學審查方式也隨著108課綱的變革連動，以高中成績為主要錄取標準的「繁星入學」、著重學測成績的「個人申請」，以及憑藉指考成績選填志願的「考試分發」依舊保留，只是整體名額最多的個人申請，採計的書審資料改為「學習歷程檔案」。

過去大部分考生，都是在學測成績公布後才倉促著手準備書審資料，「學習歷程檔案」則不再讓學生臨時抱佛腳，要求每學期或每學年記錄、上傳作品內容至教育部資訊系統，並在過程中思考生涯定向。

學習歷程檔案包括由高中校方上傳的基本資料與修課紀錄，以及由學生呈現的課程學習成果與多元表現，前者每學期至多3件，包括修課作業、作品及課堂中的學習心得，上傳後將經由該科老師認證；後者每學年至多10件，包括社團經歷、營隊經驗與競賽成績等內容，必須能展現個人特色。

為翻轉「唯有讀書高」的思惟，大學招生委員會聯合會要求，各大學在2022年的個人申請階段，學測成績最多只能占5成，學習歷程檔案比重最少占2成，另外可透過2階筆試或面試的成績選才。但多數校系仍設定最低成績錄取標準，通過後才能進入2階甄試。(閱讀全文…)

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