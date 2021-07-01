曾被宣告「永遠不可能升職」，如今卻成為迪士尼董事長！他用自身經驗告訴畢業生，成功的最大因素是「這個」

文／王海咪、黃浩珉

迪士尼董事長羅伯特．艾格：

盡一切所能去逐夢活在當下，從這一刻開始！

迪士尼（The Walt Disney Company）董事長羅伯特．艾格（Robert A. Iger）沒有傲人出身，甚至曾被美國廣播公司（ABC）主管宣告「永遠不可能升職」，卻用毅力證明能力，坐上ABC娛樂總裁，之後更成為迪士尼執行長。5月底，他以畢業生家長的身分，來到德州大學奧斯汀分校（UT Austin）致詞，分享來到古稀之年的他，一路走來堅信的幾個人生哲理。

我花了很多時間想，今天該和你們說些什麼，想著想著，不禁回到48年前、我的畢業典禮上。

那時的我，和你們一樣坐在台下，但我已經完全想不起來台上演講的人是誰了！幸好你們活在有手機、相機能記錄的年代，這樣50年後，可能還有機會想起來，今天對你們演講的人是我。

雖然我早已忘了講者是誰，卻到今天都還記得，當時的我對未來有多迷惘。我從沒想過能有機會站在這說話，更沒想過，我有一天會有4個孩子，甚至，其中1個孩子正以畢業生的身分坐在台下。

我最常被人問到的問題之一是：「你能成功，最大的因素是什麼？」我的答案是「勇敢」。

勇敢不單單指無所畏懼，而是在面對恐懼和不確定性時，你能採取快速且必要的手段；在你做出不受歡迎的選擇時，你能因勇氣而堅持；在決策時，你能站在正義、誠實的一方。一個勇敢的人，能基於對眾人、環境和想法的關懷或好奇，做出全新的探索。

而勇敢的先決條件是「做夢」。20歲出頭的你們，沒有「夢想太不切實際」這回事，我希望你們能用一顆樂觀的心看待未來。你們的潛力無窮，具備達成夢想所需要的能力，所以，當有人質疑你時，一點也不需要理會。

再來，我希望你們知道，失敗不代表世界末日。

我在你們這個年紀的時候，想當電視台的主播，所以畢業後，我去了一家小電視台報氣象。很不幸地，我很快意識到，我連氣象都報不好，更別說當電視台主播了。所以我二十三歲的時候，決定辭掉工作，展開全新的職涯規畫，這個決定很大膽，因為我對未來其實一點想法也沒有。

後來，我在美國廣播公司（ABC）找到一份很低階的助理職務，沒想到做不到兩周，老闆把我叫進辦公室，說我不可能有升職機會，要我趕快另尋出路。

在我出社會的前兩年，走得很坎坷，當不了氣象主播，又被斷言永遠不可能升職。幸好，我後來證明他們是錯的，我不只拿到了一份工作、順利升職，而剩下的，就是你們都知道的歷史了。

我要說的是，總會有人說你不夠好，那又怎樣？這就是人生啊！

大約在幾年前，皮克斯動畫（Pixar Animation Studios）向我們提案一部地方文化濃厚的作品《可可夜總會》（COCO），內容圍繞著墨西哥的「亡靈節」（Día de los Muertos），影片中用了大量色彩繽紛的角色、民族藝術和民謠音樂。

當時，我們受到很多質疑，說這麼狹隘、大量著墨地方文化的作品，不可能在全球暢銷，但這部迪士尼電影證明了反對聲浪的大錯特錯。《可可夜總會》賺得世界各地、無數人的熱淚，它詮釋了多元文化，讓墨西哥生動又美麗的地方特色躍上大螢幕。(閱讀全文…)

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