全球首家「星宇航空 X 7-11」概念店 4大亮點帶你看

星宇航空設計實力堅強，在疫情期間也沒有停下腳步，反而推出會讓航空迷尖叫的「星宇航空 X 7-11」敦北概念店，太想去朝聖了！

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

6月底時，星宇航空 STARLUX Airlines 釋出一個讓人驚喜的消息！特別與便利商店 7-11 聯手推出「星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店」，既然是概念店，當然就不是只有聯名商品那麼簡單的事，整個概念店的規劃，都導入了與星宇航空有關的各種細節，從商店外觀、陳列布置、主題模型、限定特色商品應有盡有，還無法盡情出國的現在，來逛個便利商店還是可以的。當然，也要記得認真聽機長廣播：請全員注意，防疫期間請民眾配合門市落實進場實聯制、量體溫、確實戴口罩、保持社交距離及人流管制。

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店位於敦北門市，是由星宇航空來操刀店裝設計，整個設計圍繞著機場、航空、與飛機主題，商店外觀的招牌也加入了像是航班時刻表的設計概念，而且也可以很清楚的發現將星宇航空飛機機身塗裝顏色運用在商店的設計當中，還別具巧思的將 7-11 的代表數字在商店中標示出「7」航廈與「11」登機門，讓人會心一笑。

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

最讓航空迷期待的莫過於此了，店內更有著擬真還原航廈及桃園機場跑道編號的桃機航廈主題模型。抬頭往上一看，休憩區的天花板，還有翱翔在藍天白雲之間的立體飛機燈板

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店，休憩區。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店，休憩區。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。 圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店。圖／ 星宇航空Facebook粉絲團

當然，還有星宇航空的星探者 Starwonderers 陪你一起度過這趟獨特的旅程。另外還有初號機的神祕機窗，展示著飛機上的備品、開航登機封套、首航杯等有著特別意義的典藏品。

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店 City Cafe。圖 ／ 星宇航空Facebook粉絲團

星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店 City Cafe。圖／星宇航空Facebook粉絲團

另外，許多人早上一定要來一杯的 City Cafe 的外帶杯身與熱飲杯套也換上了新裝，杯身上同樣加入品牌識別色系和桃機跑道編號，對應不同容量的杯套則分別印上「VIP」「PRIORITY」「A321neo」三種不同字樣，細節巧思滿滿，太讓人想特別跑一趟了。

若想哪天特別來朝聖，也別忘了防疫期間配合門市落實進場實聯制、量體溫、確實戴口罩、保持社交距離及人流管制。

作者／Lulu Tsai

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

2021金外灘獎「最佳精裝房」：唐林建築室內設計廖韋強

「高雄流行音樂中心」奪 2021 全球卓越建設獎公共建築金獎

日本航空藉「金繕」陶瓷修復工藝與美食之旅，喚回人類生命價值的初衷

2021全球10大宜居城市出爐！排名提升關鍵：面對疫情反應快、封城不囉唆

太空旅行民航開賣！不需特殊裝備、艙體內可自由走動⋯⋯飛行時數、票價一次看