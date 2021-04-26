Ferrari法拉利全新V12限量版車型搶先曝光！

在5月舉辦全球發表會之前，Ferrari法拉利先行釋出旗下全新V12限量版車型的首批官方車照。

首先從外觀上來看，全新V12限量版車型承襲812 Superfast的運動氣息，但是引擎蓋呈現較為寬扁的視覺效果，而快背式車尾造型以及更高的後擾流板設計位置，使得整體帶出獨有的競技化感受。

全新Ferrari法拉利V12限量版車型。 圖／Tatler Taiwan

全新Ferrari法拉利V12限量版車型。 圖／Tatler Taiwan

全新Ferrari法拉利V12限量版車型，搭載全新Ferrari法拉利65° V12引擎，最高輸出功率可達830 cv，轉速可高達9500轉/分，而這更刷新了Ferrari法拉利內燃機引擎的轉速紀錄。

「四輪獨立轉向」使其在過彎時能有更敏捷精準的操控表現、座艙內外大量使用的碳纖維材質因而能達到「全車輕量化」，同時更採用全新版本的SSC 7.0車輛側滑角控制系統。

全新Ferrari法拉利V12限量版車型。 圖／Tatler Taiwan

全新Ferrari法拉利V12限量版車型。 圖／Tatler Taiwan

全新V12限量版車型最令人眼睛一亮的莫過於外觀的迷人線條了，這更是空氣動力學專家們與Ferrari Styling Centre法拉利設計中心齊心研究之成果，從全新前進氣口、後擴散器和排氣系統到取得專利的後車窗設計，都體現了法拉利跑車內外兼具的堅持。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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