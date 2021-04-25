宛如蟲洞的有機建築 海口雲洞圖書館落成開幕

被英國《泰晤士報》稱為「2021年最期待落成的建築作品」，「海口雲洞圖書館」終於落成開幕！

位於中國南端的海口，是重要的港口城市之一，此處不僅曾是海上絲路重要的一站，今日來看，更是海南自由貿易的重要據點，因此這座「海口雲洞圖書館」便成為今日大型國際公共藝術項目「海口．海邊的驛站」最重要、同時也是首個落成的高標準驛站。

海口雲洞圖書館落成開幕。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by CreatAR Images

海口雲洞圖書館落成開幕。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by CreatAR Images

「海口．海邊的驛站」共邀請十多位全球頂尖建築師、藝術家與各領域專家操刀，以「自然．共生．未來」為理念來打造16座地標性的公共驛站。

而「海口雲洞圖書館」位於海口灣畔的世紀公園，占地4397平方公尺，整個場域內有包含向民眾免費開放的閱讀空間、多功能影音區，以及提供服務的咖啡廳、公共休息區與屋頂花園。

海口雲洞圖書館擁有獨特的城市公共與文化空間。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by Archexist

海口雲洞圖書館擁有獨特的城市公共與文化空間。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by CreatAR Images

宛如蟲洞的的設計，為室內引入自然光線。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by Archexist

宛如蟲洞的的設計，為室內引入自然光線。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by Archexist

「海口雲洞圖書館」由MAD建築事務所的馬岩松所帶領操刀，運用一體成形的混凝土打造出這座宛如蟲洞般的有機建築。馬岩松更表示：「我們希望這裡是人們日常生活中願意前往並停留的城市空間。建築、藝術、人文和自然在這裡相遇，它們將開啟人們的想像之旅，探索、欣賞不同的美帶給人們的生活意義。」

海口雲洞圖書館由MAD建築事務所馬岩松帶領操刀。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by CreatAR Images

海口雲洞圖書館由MAD建築事務所馬岩松帶領操刀。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by Archexist

宛如蟲洞的的設計，為室內引入自然光線。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by CreatAR Images

宛如蟲洞的的設計，為室內引入自然光線。

MAD_The Cloudscape of Haikou_by Archexist

這座處於陸地與海洋交界之處的建築，獨特的孔洞與雕塑感極強的外觀設計，模糊了室內與室外的界線，讓自然與光線能夠進入室內，帶來只屬於海口雲洞圖書館獨有的空間體驗。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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