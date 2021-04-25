70 年代復古風格包款風靡IG 專訪南韓 Gu_de 創意總監 Ji Hye Koo

為您介紹南韓當紅包款品牌 Gu_de 的幕後創意推手。

南韓設計師 Ji Hye Koo 在 2016 年創立了她的現代飾品配件品牌 Gu_de （發音同英語 Good ），並漸漸累積了為數可觀的擁護者。 Gu_de 以深具七〇年代魅力的極簡風格聞名，他們的包款正好符合現今的消費趨勢——禁得起時間考驗的經典風格。 Koo 目前正在籌備下一季的時裝系列發表，粉絲們很快將能見到一系列的全新商品，包括包包、服飾、鞋款和配件等，並可於 Net-a-Porter 、 Harvey Nichols 和 Selfridges 等電商平台購入。

什麼因緣際會下你認定自己想走時尚這條路？

我從小就熱愛芭比娃娃，會用舊的圍巾、襪子和衣服來製作娃娃的服飾。從那時我就夢想成為一位時尚設計師。我大學主修織品設計，但後來發現自己更喜歡包包和鞋子，所以在畢業之前完成了包袋和鞋履設計的課程。

過程中遇到的第一個阻礙為何？

我想要透過 Gu_de 傳達特定的形象及一定的品質，所以得和廠商經過很多複雜的溝通過程，才能在開發階段選出對的材料、製成樣品並確保後續品質的穩定性。

Photo: Courtesy of Gu_de

所從事的第一份工作為何？

我在 So Basic 製作包包、鞋子、珠寶、手錶和襪子等各式各樣的配件，這個品牌隸屬於知名時尚企業 NIX 。我認為當時同時設計這麼多元的品項，奠定了我現在職涯的基礎。

什麼時候意識到自己的品牌獲得大量關注？

Gu_de 非常幸運。自從 2016 年品牌發佈後，就收到許多韓國知名線上或線下店舖上架的邀約。甚至在品牌還沒什麼知名度的時候，就收過許多 Instagram 網紅的合作詢問。但我真正感受到它受關注的程度，是 2018 年品牌在倫敦時裝週舉辦靜態發表時，收到許多我一直想要進駐的百貨公司及知名採購的邀約。

Photo: Courtesy of Gu_de

最想為哪一個明星打理造型？

我一直都是 Chloë Sevigny 的粉絲，如果能與她合作會是一件美好的事情。

什麼場所最能啟發你的靈感？

到國外出差或單獨旅行時，我總會拜訪古董市集。事實上，我第一次下定決心要成立品牌的時刻，就是在英國的一個古董市集上、看到許多造型獨特的包款和家居擺設時。即便到了現在，每次在古董市集我都還是會得到很多靈感，對我來說，想像如何為它們加入一些現代設計的巧思，是一件非常有趣的事。

接下來的目標為何？

我希望在 2021 秋冬發表品牌的時裝系列。因為每次為品牌包款拍攝型錄時，我總是受困於找到那可以完美呈現當季概念、並且與我們包款相配的服裝。所以我認為最好的方式就是發展出完整的系列：包包、服飾、鞋款和配件。非常期待大家能看到這些新作品。

作者／Rosana Lai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

2021時尚穿搭提案！雋永經典中的創新魅力

LV 在台舉辦頂級家具「Objets Nomades 展覽」，3 大亮點帶你一次看！

環保不只是口號！時尚圈 4 個致力「永續發展」的設計師