《當男人戀愛時》光聽歌就想哭 精選7部熱賣國片主題曲

一部電影最厲害的本事莫過於讓觀眾入戲到無法下戲，除了把角色的台詞倒背如流外，還能夠隨口哼出電影的主題曲，現在你的腦海中是否已經浮現出幾首歌？

〈 當男人戀愛時 〉

國片《當男人戀愛時》上映至今討論度破表，全台票房突破兩億，從男女主角到「台式浪漫」議題都掀起各種話題，其中由獨立樂團茄子蛋主唱的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉更是成為「新一代國民歌」，光是音樂一下就讓人想起電影的橋段再度賺人熱淚。一首合適的歌曲搭配能夠為電影增色不少，若再加上傳唱度高又洗腦的話，絕對讓觀眾聽到欲罷不能，在播放清單無限輪迴。編輯精選出近年 7 部賣座國片的主題曲、片尾曲，一起來回味一下！

〈刻在我心底的名字〉

2020 年討論度最高的國片非《刻在你心底的名字》莫屬，不僅是台灣影史上首部破一億元的同志題材電影，也捧紅了兩位男主角曾敬驊、陳昊森。而盧廣仲所演唱的主題曲〈刻在我心底的名字〉成為大街小巷人人朗朗上口的歌曲，並一舉拿下第 57 屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。

〈別人的〉

《孤味》由金馬影后陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧主演，故事細膩刻畫台灣女性在家庭與社會上扮演的角色，以親情為出發點的劇情展開令人動容。除了于子育演唱的同名主題曲〈孤味〉道出滿滿的回憶外，徐若瑄演唱的片尾曲〈別人的〉更成為現在許多人的 KTV 必點歌曲，前奏一出馬上陷入劇情裡。

〈在夢裏〉

《親愛的房客》同樣是去年賣座國片之一，以同性戀為題材，並講述家人與房客之間的羈絆，男主角莫子儀也憑藉這部電影獲得金馬獎「最佳男主角」大獎。揪心的橋段搭配由歌手法蘭演唱的主題曲〈在夢裏〉，清透的嗓音、細膩的伴奏十分扣人心弦，這首歌也拿下金馬獎「最佳原創電影音樂」獎項。

〈遠行〉

導演鍾孟宏執導的電影《陽光普照》走上國際舞台，在第 56 屆金馬獎獲得「最佳導演」、「最佳劇情長片」等五項大獎後，前陣子也代表台灣角逐 2021 奧斯卡國際影片。主題曲〈遠行〉透過演唱人林生祥渾厚的嗓音搭配輕快的吉他配樂，譜出生命中的昏暗與光明，而這首歌也是林生祥特別為《陽光普照》打造的曲子。

〈有一種悲傷〉

由歌手 A-Lin 演唱的〈有一種悲傷〉是票房破億電影《比悲傷更悲傷的故事》的主題曲，翻拍自 2009 年南韓電影《最悲傷的故事》，虐心的浪漫愛情故事惹哭一票觀眾，再加上 A-Lin 溫暖透澈的聲線，讓人一不小心就跟著電影悲情了起來。

〈小幸運〉

《我的少女時代》是以 1990 年代為背景的校園愛情電影，挾帶著電影的高人氣，歌后田馥甄演唱的主題曲〈小幸運〉在電影上映當年還創下 YouTube 首支點閱率破億的華語歌曲紀錄，從 2015 年發行至今，傳唱度依舊高得驚人。

〈那些年〉

說到近年爆紅的國片，《那些年，我們一起追的女孩》肯定榜上有名，改編自作家九把刀撰寫的同名小說，描述高中生的青澀愛情故事，胡夏演唱的主題曲〈那些年〉帶觀眾坐上時光機，回到青春洋溢的學生時光。

作者／Allison Chen

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