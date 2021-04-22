2021夏季全台 5 大打卡景點與住宿推薦

今年夏天出國旅遊仍受疫情的不確定性影響，以下我們為懷念異國風情的你，推薦在台灣也能玩的「異國感」之旅。

到了夏天，是不是又讓你更懷念出國度假的時光呢？受到疫情影響，自由的在國際間遨遊似乎還需要再多等一會，不過今年夏天在國內也將舉行許多有著「異國感」的精彩活動，讓想念出國的你，在台灣也能享受「偽出國」般的旅程！

新北石門「2021春浪音樂節．海線」

即使無法造訪美國知名音樂節 Coachella，今年在台灣也能參加同樣熱鬧的2021春浪音樂節．海線！

2021春浪音樂節．海線將在4月23日至4月25日於新北石門半島秘境舉行，活動邀請到21組重磅卡司，以流行音樂、電子音樂與世界音樂激昂開唱三天三夜之外，現場更將設有美式餐車、異國感野營，以及來自花東縱谷的烤全豬，打造夏日海岸上的青春派對。

「2021春浪音樂節．海線」

活動日期：4月23日～4月25日

住宿推薦：蘊泉庄

如果要安排三天三夜的春浪音樂節之旅，位在淡水河畔的溫泉飯店蘊泉庄便是住宿的好選擇。在音樂節玩累了以後，還能回到飯店內享受超越日本名湯的「沐天澤」、欣賞淡水河夜景，讓身心靈都獲得最充分的休息。

新北淡水，蘊泉庄。

澎湖「2021國際海上花火節」

每年在4月至6月期間舉行的國際海上花火節，可說是澎湖旅遊的必訪盛會。今年澎湖國際海上花火節結合LINE十週年紀念，首度與 Line Friedns 合作，熊大、兔兔與莎莉等可愛角色都將登上煙火與無人機燈光秀！

2021澎湖國際海上花火節活動，將於4月22日至6月28日的每週一與週四帶來煙火大秀，而除了晚間的花火節，各式水上活動像是搭乘法國貴族品牌藍高雙體帆船賞海景、體驗SUP立式單槳衝浪板以及拖曳傘飛行，也都是到澎湖旅遊時不能錯過的行程。

澎湖馬公，雅霖大飯店。（Photo: Hotels.com）

「2021澎湖國際海上花火節」

活動日期：4月22日～6月28日，每週一與週四

住宿推薦：雅霖大飯店

雅霖大飯店距離花火節舉行的馬公觀音亭步行大約10分鐘即可抵達，對於想欣賞煙火秀的旅客們來說相當方便。飯店內則設有烤箱、蒸氣室等 SPA 設備，亦可訂購澎湖當地的特色料理，一次享盡舒適與美味。

金門「2021金門星光節」

今年原本將在新竹舉行的台灣燈會受到疫情影響停辦後，觀光局便決定將其中兩大展區「傳藝風華燈區」及「動物星光燈區」的作品移師金門，於3月28日起至5月30日舉行2021金門星光節，成為第一次於金門舉行的台灣燈會。

這段期間到金門旅遊，除了晚間能欣賞承襲傳統技術的花燈作品以外，金門的戰地遺跡、巴洛克式洋樓，以及讓人宛如置身北非的話題景點「沙美摩洛哥」，更能讓旅程添上滿滿異國風情，彌補不能出國的痛！

「2021金門星光節」

活動日期：3月28日～5月30日

住宿推薦：海福花園飯店

海福花園飯店位在金門金沙鎮，風格簡約摩登。住宿除了可享用免費的當地料理早餐，飯店亦設有腳踏車，讓旅客們能零距離的享受金門海景與人文風情。

金門金沙，海福花園飯店。（Photo: Hotels.com）

台北士林「teamLab 光影藝術展」

以往總要遠赴日本欣賞的沉浸式光影互動展「teamLab 光影藝術展」，今年則將把日本原裝作品帶到台灣，讓藝文迷們即使不能飛出國也能欣賞國際級大展！

而將於6月11日至10月11日在台北國立臺灣科學教育館展出的「teamLab Future Park 未來遊樂園&與花共生的動物們」，將以超過700坪的巨型展間、分為九大區展覽作品，結合設計、藝術與互動，探索人類與自然之間的可能性。

與花共生的動物們 II。（圖片提供／聯合數位文創）

台北中山，台北大倉久和大飯店。（Photo: Hotels.com）

「2021 teamLab光影藝術展」

活動日期：6月11日～10月11日

住宿推薦：台北大倉久和大飯店

日式風格的台北大倉久和大飯店座落於台北中山區，受限於疫情無法飛日本，到了這裡，想念日本旅遊的你便能從和食、壽司到養生芳療，來一場有著濃濃日本味的旅程。

台北中山、北投「日本藝術大師個展」

除了 teamLab 光影藝術展，另外兩位日本藝術大師奈良美智與塩田千春，也分別到了關渡美術館以及北美館台灣舉行個展「奈良美智特展」（展期：3月12日至6月20日）與「塩田千春：撼動的靈魂」（展期：5月1日至8月22日），可謂今年上半年最受矚目的兩大藝術盛事，趁這個時候來到北台灣欣賞難得跨海來台的大師作品，絕對再適合不過！

塩田千春，《不確定的旅程》（暫譯），2016/2019，鐵框、紅羊毛線，尺寸視空間而定。 由Blain|Southern，倫敦/柏林/紐約提供 展出現場：「塩田千春展：魂がふるえる」，東京森美術館，2019 攝影：Sunhi Mang 照片由森美術館提供

2021年重量級大展「奈良美智特展」正式登場。©YOSHITOMO NARA，圖片來源：主辦單位–文化總會。

陽明山天籟渡假酒店。（Photo: Hotels.com）

台北「日本藝術大師個展」

活動日期：奈良美智特展（3月12日～6月20日）／塩田千春：撼動的靈魂（5月1日～8月22日）

住宿推薦：陽明山天籟渡假酒店

位在陽明山上的天籟渡假酒店是台北都市叢林內少有的世外桃源，地理位置鄰近士林與北投，不論是要到北美館、關渡美術館逛展，或到陽明山享受自然美景都相當便利。此外，天籟渡假酒店內擁有北台灣最大的湧泉樂園，為PH值介於5-6的純淨弱酸泉，並設有水療按摩池、日式岩盤浴等SPA設施，為旅客帶來極致的舒壓與放鬆。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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