環保不只是口號！時尚圈4 個致力永續發展的設計師

近年永續發展議題受到時尚圈重視，不少設計師在作品中加入環保理念，以實際行動徹底落實「永續時尚」，一起來看看有哪些設計師加入這行列。

愛護地球人人有責，並非只有在「世界地球日」當天需要關注此議題，如果每個人能夠從日常生活中做起勢必會發揮強大的影響力。過去許多人認為時尚本身就是浪費的行為，不論是過度浪費資源還是製造商品時排放的二氧化碳，無一不是破壞生態體系，不過隨著環保意識抬頭，精品大牌紛紛做出改變，期許打造對地球友善的環境。永續時尚絕不只是商人呼喊的口號，以下整理出 4 位持續致力於環保議題的設計師，看他們如何在執行創意的同時兼顧永續。

adidas by Stella McCartney 2021 春夏系列，持續落實環保永續理念。

Vivienne Westwood

龐克教母 Vivienne Westwood 是時尚圈推動環保的第一人，她不斷地反思身處於時尚產業該如何做到減少對環境的傷害，並且多年以來透過行動實際推廣綠色時尚，曾為此進行募款活動。另外包含像是使用回收再利用的材料、減少系列生產數量、不採用對生態有害的布料，Vivienne Westwood 藉由每次新作品的發表，探討海洋污染、過度消費等議題。

而除了在作品傳遞自身觀點外，還有針對「Save the world」主題錄製演說影片；她以身作則付諸行動，進而發揮影響力、為永續發展盡一己之力。

Stella McCartney

英國設計師 Stella McCartney 對環保議題的重視顯而易見，不僅多次在個人專訪中推廣永續時尚的理念和技術，她也在 2018 年成立專屬於永續發展的公益平台「Stella McCartney Cares Green」，希望改變時尚產業的未來發展。她秉持著宣揚環保的精神，甚至與其他品牌合作（如 adidas）都是以對地球環境有益為主要出發點，使用回收塑料再製而成的布料，持續為守護地球資源努力。

事實上，仔細瀏覽 Stella McCartney 的服飾可以發現都沒有採用動物皮革製成，對她來說，從設計到生產、販售沒有任何浪費才是真正前衛的事情。

Alessandro Michele

Gucci 創意總監 Alessandro Michele 不僅懂得搞設計製造話題，他也十分關注環境保護議題，於 2020 年推出首個環保系列「Gucci Off The Grid」，通過可持續生產的標準，從服裝到配件皆採用 Econyl 再生尼龍紗線製成，這些從海洋搜集而來的廢料再造為可持續使用的單品，每個素材原料都能發揮其最大價值。

值得一提的是，去年底 Gucci 也啟用了全新購物紙袋，以暗綠色裝飾性花紋呈現，背後目的在於推崇永續時尚理念，包裝的設計和採購原料過程中均秉持此精神，全是可回收利用的紙張且不含塑料，就連紙袋的手把都是 100% 回收聚酯製成。

Miuccia Prada

Miuccia Prada 近年積極拓展綠時尚，將 Prada 的經典尼龍布料再升級，推出符合永續概念的「Re-Nylon」系列，利用再生物料重塑尼龍面料，讓環保效果再加倍。採用人造纖維公司 Aquafil 開發出來的 Econyl 材質技術，取用來自世界各地海洋的塑膠廢料和漁網、紡織纖維廢料製成，減少地球暖化的可能性。

Miuccia Prada 不但將再生尼龍取代一般尼龍，而且為了貫徹理念，該系列也把標誌性的三角形 Logo 更換為具有環保意識的循環標誌。

作者／Allison Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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