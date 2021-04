漫威首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》 梁朝偉帥氣現身

漫威首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》終於釋出前導預告,影片中影帝梁朝偉成為眾所矚目的焦點,已經迫不及待 9 月電影正式上映!

《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring)是漫威電影宇宙(MCU)以亞洲的超級英雄為主題的新作,前導預告特別選在19日釋出,恰巧是男主角劉思慕(Simu Liu)的生日,影片一上架可說是讓漫威迷又驚又喜。

《尚氣與十環傳奇》是漫威的第 25 部作品,作為漫威首部華人英雄電影,自然是備受全球影迷期待,從 2019 年取景拍攝至今,過程中因為受到新冠肺炎疫情影響、一度暫停拍攝,直到 2020 年 10 月底正式殺青,上映時間也順延至今年 9 月。《尚氣與十環傳奇》由德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)所執導,演員陣容十分堅強,除了香港影帝梁朝偉加持外,還有像是加拿大華裔演員劉思慕、金球獎首位亞裔影后奧卡菲娜(Awkwafina)與楊紫瓊主演。

劇情講述主角「尚氣」捲入秘密的「十環幫」組織,不得不面對自己神秘的過去經歷,並且在阻止惡勢力的同時,他也必須面對自己與父親之間的關係。然而劇中最大呼過癮的橋段莫過於大量的武打畫面,男主角劉思慕在出道前甚至就曾擔任特技替身,私下的興趣便是武術格鬥,在劇中大顯身手的他對於動作戲得心應手,翻跟斗、飛踢都樣樣難不倒他!電影中加入各式各樣的中國風元素,打造出與過去的漫威系列作品截然不同的風格。

尚氣這虛構角色於 1973 年第一次出現於漫威漫畫中,值得一提的是,開拍前後曾引發不少爭議;梁朝偉飾演的父親「文武」這號人物原本設定為「傅滿州」,被認為是二十世紀西方對黃種人最著名的種族偏見形象,隨後電影選角消息傳到中國,廣大網友認為化名為「傅滿州」有辱華的意味,並且表示屆時上映將抵制該片,直到去年底電影公司在宣傳時才宣布已將該角色更名為「文武」。

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

加拿大華裔演員劉思慕,圖片來源/SimuLiu@twitter

作者/Allison Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。

