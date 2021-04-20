漫威首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》 梁朝偉帥氣現身

漫威首部華人英雄電影《尚氣與十環傳奇》終於釋出前導預告，影片中影帝梁朝偉成為眾所矚目的焦點，已經迫不及待 9 月電影正式上映！

《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring）是漫威電影宇宙（MCU）以亞洲的超級英雄為主題的新作，前導預告特別選在19日釋出，恰巧是男主角劉思慕（Simu Liu）的生日，影片一上架可說是讓漫威迷又驚又喜。

《尚氣與十環傳奇》是漫威的第 25 部作品，作為漫威首部華人英雄電影，自然是備受全球影迷期待，從 2019 年取景拍攝至今，過程中因為受到新冠肺炎疫情影響、一度暫停拍攝，直到 2020 年 10 月底正式殺青，上映時間也順延至今年 9 月。《尚氣與十環傳奇》由德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）所執導，演員陣容十分堅強，除了香港影帝梁朝偉加持外，還有像是加拿大華裔演員劉思慕、金球獎首位亞裔影后奧卡菲娜（Awkwafina）與楊紫瓊主演。

劇情講述主角「尚氣」捲入秘密的「十環幫」組織，不得不面對自己神秘的過去經歷，並且在阻止惡勢力的同時，他也必須面對自己與父親之間的關係。然而劇中最大呼過癮的橋段莫過於大量的武打畫面，男主角劉思慕在出道前甚至就曾擔任特技替身，私下的興趣便是武術格鬥，在劇中大顯身手的他對於動作戲得心應手，翻跟斗、飛踢都樣樣難不倒他！電影中加入各式各樣的中國風元素，打造出與過去的漫威系列作品截然不同的風格。

尚氣這虛構角色於 1973 年第一次出現於漫威漫畫中，值得一提的是，開拍前後曾引發不少爭議；梁朝偉飾演的父親「文武」這號人物原本設定為「傅滿州」，被認為是二十世紀西方對黃種人最著名的種族偏見形象，隨後電影選角消息傳到中國，廣大網友認為化名為「傅滿州」有辱華的意味，並且表示屆時上映將抵制該片，直到去年底電影公司在宣傳時才宣布已將該角色更名為「文武」。

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

擷取自《尚氣與十環傳奇》YouTube 前導預告

加拿大華裔演員劉思慕，圖片來源／SimuLiu@twitter

作者／Allison Chen

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