Mercedes-Benz 生產基地 2022年全面使用再生能源

環保議題、永續行動刻不容緩，賓士Mercedes-Benz如今更宣布2022年起生產基地將全面使用再生能源，為環境永續發展盡一份心力！

響應環境永續發展的大趨勢，各大車廠無不紛紛投入油電混合車與電動車的研發，賓士Mercedes-Benz在2019年即宣布，自2030年起，超過一半的銷售車輛將來自插電式油電混合動力（PHEV）或者是純電動力（EV）車款，如今，更進一步打造世界上最先進的生產基地 Factory 56，且該生產基地以生態平衡為首要考量。

賓士Mercedes-Benz重視環境永續與生態保護的行動無庸置疑，不僅Mercedes-EQ積極規劃純電車系藍圖，更建立了「Ambition Rating」機制為能源供應商考核，賓士確信唯有重視環境永續才是駛向未來的唯一途徑。

如今斥資7.3億歐元，採用5G聯網科技及「工業4.0」自動化生產技術打造位於德國辛德芬根的生產基地Factory 56，該廠房不僅運用智慧科技提高生產效率，也因其將生態平衡視為首要要務，因而成為賓士預計於2039年達成碳中和目標計畫的重要佈局板塊。

Mercedes-EQ 積極規劃純電車系藍圖，包括上周全球首發的 EQS。

今年第一季起，超過 75% 所使用的能源皆為再生能源。

而為了在2039年達成碳中和目標，賓士更積極從源頭開始行動，與超過2000家能源供應商合作，且從今年第一季起，超過75%年度所消耗的能源皆是太陽能、風力發電與水力發電等再生能源。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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