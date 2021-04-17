《當男人戀愛時》打敗哥吉拉 票房破億憑甚麼？

國片《當男人戀愛時》傳出佳績，目前票房已經突破 1.6 億台幣，並且連續 6 天拿下全台冠軍，直接擊敗好萊塢年度大片《哥吉拉大戰金剛》，堪稱是本年度的最強國片。

由殷振豪執導的電影《當男人戀愛時》改編自 2014 年上映的韓國電影《不標準情人》，並找來邱澤與許瑋甯擔綱演出，短短幾週便好評不斷，除了在網路上掀起熱議外，就連現實生活中也被本片大舉入侵，例如邱澤在劇中的經典台詞「啥款」成為許多人的招呼用語。

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

《當男人戀愛時》的題材屬於浪漫愛情類型，又哭又笑的劇情發展帶來強大的後勁，而且還極有可能會哭掉一整包衛生紙。究竟為何《當男人戀愛時》票房表現如此亮眼，在部分戲院甚至一票難求？以下解析 5 大關鍵原因。（注意：內容可能有雷，請小心服用。）

接地氣的台式設定

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

雖然是改編自韓國賣座電影《不標準情人》，但導演殷振豪在各項細節加入許多「台式」元素，例如邱澤姪女懷有韓國偶像夢、房仲對客戶脫口而出的經典台詞、阿成一家的鬥嘴場面，以及邱澤飾演的流氓阿成舉手投足間滿是江湖味，這些橋段的安排不但火侯拿捏得恰到好處、不會讓人感到太過刻意，而且也展現出最自然的台灣味。

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

特別的是，這是導演殷振豪首部執導的大銀幕作品，在這之前，他是打造團體「茄子蛋」《浪子回頭》MV 破億點擊的幕後推手，他擅長在創作中凸顯道地的台灣味道，捕捉台灣人的特色、細膩刻畫平凡的日常，也透過自身獨到的美學見解讓台式風格再昇華。擔任本片監製的《紅衣小女孩》導演程偉豪在訪談中指出，當初就是一眼看準殷振豪的這項才華，進而促成這部電影的合作。

「小人物」激盪更多共鳴

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

流氓與小姐的角色設定看似老梗，但也因為這般樸實無華的設定為整部片增添更多看點。綜觀來看，《當男人戀愛時》不僅是描述阿成與浩婷的戀愛故事，還有包含談及親情與自我認同、小人物在社會上的無奈之處。

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

舉凡阿成爸爸的故事線、阿成在討債集團與蔡姐立下的衝突，都是從小人物的觀點出發，道出精準且到位的社會縮影。故事既樸實無華又寫實，正是因為描述出平易近人的日常生活，觀眾在笑中帶淚的同時也激盪出各式各樣的共鳴，抑或投射至自身的經歷。

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賺人熱淚的鋪陳

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平心而論，《當男人戀愛時》的故事設定與發展不算新鮮，還有網友表示非常老掉牙，不論是男女主角從相識到相戀的情緒轉變，還是賺人熱淚的結局走向，毫無疑問的可以歸類為「芭樂劇」的招牌公式。如果你好奇為何觀眾還會願意買單、出戲院後一把鼻涕一把眼淚？我想除了接地氣的台式浪漫外，劇情的鋪陳也是相輔相成。

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

《當男人戀愛時》的劇情走向可說是前後貫穿相當完整，儘管是好猜的故事發展，卻因為情緒被角色帶著走，「哭點」隨著劇情一路堆疊起來，以致於許多觀眾醞釀到最後一刻眼淚直接潰堤。

關於愛情課題的反思

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

雖然「台式浪漫」在每位觀眾心中都有各自的解讀方式，但當回歸到探討愛情這回事，觸動人心的關鍵點都是環環相扣。在愛情面前每個人都有脆弱的一面，就算不會輕易展現出來，或多或少都還是會有所啟發。然而《當男人戀愛時》的愛情陳述涵蓋世俗的框架、人生中的生離死別，以及在談戀愛時會做出犧牲自我的舉動，這些課題無一不是讓觀眾去反思當發生在自己身上的話，是否會和劇中角色做出一樣的決定？

邱澤演技飆出新高度

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

《當男人戀愛時》卡司一字排開陣容堅強，其中最受矚目的焦點莫過於男主角邱澤，在劇中大飆演技，還被許多影評人認定是下一屆金馬獎的影帝最佳候選人。邱澤自從 2018 年演出徐譽庭聯手新銳導演許智彥共同執導的《誰先愛上他》後演藝事業再創高峰，榮獲臺北電影節「最佳男主角獎」，演技備受肯定。

圖片來源／《當男人戀愛時》臉書粉絲專頁

時隔近兩年，他在《當男人戀愛時》詮釋流氓阿成絲絲入扣，演技更加純熟令人感到驚艷。阿成無疑是整部電影中最討喜的角色，從對浩婷一見鍾情到為愛不惜付出一切，抑或從面對心上人的嬌羞感到討債時懲兇鬥狠的反差，每個橋段邱澤的情緒都是收放自如，徹底把觀眾帶入劇情裡也看得相當過癮，而這也是本部片的焦點之一。

作者／Allison Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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