我做「錯」了 該用mistake還是error？

是人都有犯錯的可能,我們可以根據錯誤發生的原因、嚴重程度來區分不同的用法。

mistake (n.)不正確、錯誤

已經知道某種標準,但因為自己粗心、認知或判斷失誤而意外發生的錯誤。日常生活使用頻率最高。

It was a big mistake to leave your umbrella at home.

把雨傘放在家實在是個大錯誤。

error (n.)疏失、錯誤

因為不知道或違反標準產生的錯誤,科技網路系統、電子產品、機器的異常都必須使用error。語氣比mistake更正式及強烈。

The computer produced an error when the data was incorrect.

當檔案不正確時,電腦產生錯誤訊號。

fault (n.)過失、錯誤

語意上比mistake、error較為嚴重,,雖然可以指在各種情況下發生的錯誤或疏忽,但一定帶有「咎責」的意味,也可能有責備當事人(或自己)的意思。

It was not his fault that his team lost the match.

他的球隊輸掉比賽並不是他的錯誤。

